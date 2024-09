Mírová jednání se blíží. Válka na Ukrajině spěje do kulminačního bodu, tvrdí expert

Válka na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany spěje do kulminačního bodu. Obě strany podle něj nyní jen hledají možnosti, jak získat výhody, s nimiž by mohly argumentovat při jednáních o ukončení konfliktu, řekl odborník.

„Ze strategického hlediska i z hlediska historických zkušeností, které známe z minulých konfliktů, válka na Ukrajině spěje do takzvaného kulminačního bodu, jenž neznamená nic jiného než to, že obě strany zasednou k mírovým jednáním o ukončení konfliktu. Co bude představovat trumfy obou stran pro dosažení diplomatických cílů, je zatím věc poměrně jasná. Nejasné je v tuto chvíli to, kdo bude prostředníkem pro vedení těchto jednání,“ míní Petráš.

V uplynulých dnech ruské síly vedly ofenzivu na ose Kupjansk – Svatove – Kreminna v Luhanské oblasti, na ose Bachmut – Toreck – Avdijivka v oblasti Doněcka a také v prostoru města Vuhledar v Záporožské oblasti. Kromě toho pokračuje snaha ruských sil o vytlačení ukrajinských jednotek z oblasti Kurska.

„Tato snaha naráží na poměrně silný odpor, který kladou ukrajinské intervenční jednotky. Vedle toho ukrajinské síly údajně pokračují v postupném získávání pozic v prostoru města Vovčansk, které se nachází severovýchodně od Charkova. Nicméně tyto aktivity, ať už jsou vedeny ruskými nebo ukrajinskými jednotkami, nemají zásadní vliv na strategickou změnu ve vývoji konfliktu,“ uvedl Petráš.

Upevnění pozic v zájmových oblastech

Je podle něj evidentní, že ruské síly pouze upevňují své pozice v zájmových oblastech, tedy Doněcku, Luhansku a Záporoží. „Situace na frontě má tedy i nadále neměnný charakter a obě strany v podstatě jen hledají možnosti, jak získat výhody, s nimiž by mohly argumentovat při jednáních o ukončení tohoto konfliktu,“ uvedl Petráš.

Zásadní obrat ve vývoji konfliktu podle něj zcela jednoznačně nelze očekávat. To se týká i případného povolení k použití západních zbraní, především pak střel dlouhého doletu, k útokům na cíle v hloubce ruského území.

Výhoda na straně Rusů

„Dá se říci, že v tuto chvíli má výraznou výhodu na své straně Ruská federace. Vojensky ovládá podstatnou část Donbasu, část Záporoží a pozemní přistup na Krym. Jako málo pravděpodobné se jeví, že by Ukrajina v krátkodobém horizontu získala takový vojenský potenciál, se kterým by mohla uskutečnit osvobození okupovaných území a obnovit teritoriální integritu před rokem 2014,“ míní odborník.

Ukrajina má podle něj částečnou výhodu v tom, že stále drží území v oblasti Kurska. Pokud podle něj dojde na jednání o mírovém uspořádání konfliktu, tak právě zisk území a jeho vojenská kontrola bude klíčovým argumentem obou stran k dosažení diplomatického úspěchu. Rusko bude podle Petráše spoléhat na svou vojenskou sílu, Ukrajina pak na sílu diplomatickou svých západních spojenců, jejíž vliv by měl přinutit kremelské vedení k územním ústupkům.