Rusové vykupují destilační přístroje na výrobu samohonky. Obávají se, že je Putin zakáže

V Rusku v prvních čtyřech měsících roku o třetinu stouply prodeje destilačních přístrojů, které slouží k výrobě samohonky, tedy podomácku vyráběné náhražce vodky, upozornila státní agentura RIA Novosti. Za vyššími prodejními čísly se podle serveru The Moscow Times skrývají obavy Rusů, že by vláda mohla tyto přístroje zakázat.

„Objemy prodeje přístrojů na výrobu samohonky vzrostl o 37 procent,“ napsala státní agentura s odvoláním na analytiky. Přístroj v průměru stojí 8898 rublů (asi 2439 korun). O 35 procent stouply také prodeje zařízení pro domácí vaření piva, které stojí v průměru 1758 rublů.

Vláda chce snížit spotřebu alkoholu

Loni v prosinci ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že vláda zvažuje omezení prodeje přístrojů na výrobu samohonky. Tento krok se rozhodla zařadit do vládní koncepce pro snížení spotřeby alkoholu v Rusku do roku 2030. V téže době expertka ministerstva Svetlana Športová poukázala na to, že spotřeba samohonky stoupá ve všech sociálních skupinách a je nezbytné ji regulovat, a to podle expertky nejlépe omezením prodeje výkonných destilačních přístrojů, které mohou posloužit k výrobě samohonky na prodej.

Na konci března pak šéf úřadu pro kontrolu alkoholu a tabáku Igor Aljošin navrhl zavést prodej destilačních přístrojů jen po předložení osobních dokladů a také zavést cla na dovoz těchto přístrojů z ciziny. Šéf hospodářského výboru parlamentu Maxim Topilin navrhl opatřit každý přístroj číslem a monitorovat jejich výskyt ve speciální databance, zatímco mezi senátory zazněly návrhy zakázat prodej destilačních přístrojů přes internet. Tento měsíc z úst Aljošinova zástupce zaznělo, že úřad připravuje regulaci maloobchodních prodejů destilačních přístrojů společně s ministerstvem financí.

Rusové volí levný alkohol

Maloobchodní prodej lihovin v Rusku v prvním čtvrtletí meziročně klesl o deset až 12 procent, napsal minulý měsíc list Kommersant. Současně média s odvoláním na úřední údaje píší o ještě výraznějším propadu výroby lihovin v zemi. Spotřebitelé tak více poptávají levnější varianty.

Výroba lihovin v Rusku se v prvním čtvrtletí snížila o 26,6 procenta. Největší pád zaznamenala vodka, o 22,7 procenta, a koňak, kde pokles činí 25 procent, napsal populární list Komsomolskaja pravda. Za koňak v Rusku vydávají brandy.

Hlavní příčinou poklesu poptávky, prodeje i výroby je prudké zdražení vodky a dalšího tvrdého alkoholu kvůli zvýšení daní, minimálních úředních cen a celních sazeb na dovážené lihoviny. Průměrná cena lihovin v maloobchodě tak meziročně stoupla o 13 procent, a zákazníci tedy přešli k dostupnějšímu pití, včetně podomácku pálené samohonky. Poptávka po ní stoupla o 15 procent, napsal Kommersant.

Ruský prezident Vladimir Putin po zahájení invaze na Ukrajinu nabádal ke snížení spotřeby alkoholu v zemi. Vláda proto připravila koncepci, podle které by se měla spotřeba do roku 2030 snížit na 7,8 litru čistého lihu na hlavu, zatímco v roce 2023 činila 8,9 litru.

Loni ale prodej lihovin v zemi podle společnosti FinExpertiza vzrostl na osmileté maximum, v přepočtu na 8,5 litru na hlavu. Z toho 5,3 litru připadlo na vodku, což je setrvalý stav od vypuknutí války. V předválečném roce 2021 byl prodej lihovin v Rusku na úrovni 7,4 litru na hlavu, z čehož pět litrů připadalo na vodku, připomněl server The Moscow Times.