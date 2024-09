Armády Ruska a Číny budou mít společné cvičení

Čínské ministerstvo obrany oznámilo, že tento měsíc uspořádá společná námořní a letecká cvičení s Ruskem. Bez dalších podrobností uvedlo, že manévry se budou konat v Japonském a Ochotském moři. Informovala o tom agentura AP.

Cvičení poslouží ke zlepšení strategické spolupráce mezi oběma zeměmi a k „posílení jejich schopnosti společně čelit bezpečnostním hrozbám“, uvedl v prohlášení Peking. Naposledy oba státy uskutečnily podobná cvičení letos v polovině července.

Společnými manévry Rusko usiluje o čínskou pomoc při dosažení svého dlouhodobého cíle stát se velmocí v tichomořském regionu, podotýká AP. Moskva zároveň podporuje čínské územní nároky v Jihočínském moři i jinde.

Čína naopak odmítla kritizovat ruskou invazi na Ukrajinu, která vypukla v únoru 2022, a obvinila USA a NATO, že provokují ruského prezidenta Vladimira Putina. Peking sice Rusku zbraně přímo neposkytl, ale stal se pro něj klíčovým ekonomickým partnerem jakožto hlavní odběratel ruské ropy a plynu nebo dodavatel elektroniky a dalšího zboží.

