Postrach ruské armády. Moskva za „Maďara“ nabízí 20 milionů dolarů
Velí jednotkám, které podle jeho slov tvoří jen zlomek ukrajinské armády, ale mají na svědomí značnou část ruských ztrát. Robert Brovdi, přezdívaný Maďar, se podle ukrajinských vojáků stal pro Moskvu natolik významným cílem, že Rusko nabízí 20 milionů dolarů za informace vedoucí k jeho vypátrání. Brovdi se navíc nedávno přihlásil k útoku, při němž měl zahynout ruský generál Anton Grunis.
Rusko podle ukrajinských vojáků nabídlo 20 milionů dolarů za informace, které by mohly vést k vypátrání Roberta Brovdiho, přezdívaného Maďar. Velitel ukrajinských Sil bezpilotních systémů patří k nejvýraznějším představitelům dronové války a podle lidí, s nimiž hovořil The Wall Street Journal, se k němu Moskva snaží dostat i prostřednictvím kriminálních sítí z postsovětského prostoru.
Míra utajení kolem Brovdiho napovídá, jak vážně Ukrajinci jeho bezpečnost berou. Novinářka WSJ, která s ním vedla rozhovor na tajném velitelském stanovišti, musela před cestou vypnout lokalizační služby v telefonu, přepnout jej do režimu letadla a vložit jej do Faradayova pouzdra blokujícího signál. Na místo ji následně odvezli vozem se zatmavenými skly, aby nebylo možné rekonstruovat trasu.
Rusko se podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho snaží hybridními útoky zastrašit evropské země, narušit jejich jednotu a oslabit podporu Ukrajině. Moskva ale podle něj neuspěla ani na bojišti, ani ve snaze rozdělit spojence. Rutte zároveň vyzval členské státy aliance, aby na rostoucí počet incidentů reagovaly s klidem a koordinovaně.
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Politika
Rusko se podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho snaží hybridními útoky zastrašit evropské země, narušit jejich jednotu a oslabit podporu Ukrajině. Moskva ale podle něj neuspěla ani na bojišti, ani ve snaze rozdělit spojence. Rutte zároveň vyzval členské státy aliance, aby na rostoucí počet incidentů reagovaly s klidem a koordinovaně.
Brovdi stojí v čele ukrajinských Sil bezpilotních systémů od června 2025. Podle jeho vlastních údajů tvoří tato složka přibližně 2,5 procenta ukrajinských ozbrojených sil, ale za poslední rok se podílela asi na třetině ruských ztrát. „Malá moderní ukrajinská armáda vítězí nad starým sovětským systémem, který byl na Ukrajině,“ prohlásil.
Během rozhovoru si reportérka WSJ všimla na jeho stole elektronického počítadla, které mělo zaznamenávat počet ruských vojáků, jejichž zabití jeho jednotky ten den hlásily. Na začátku rozhovoru ukazovalo 302, na jeho konci 343. Brovdi zároveň uvedl, že od začátku ruské invaze v plném rozsahu padlo 79 členů jeho původní jednotky Madyar’s Birds. Tvrdí také, že na každého jejího padlého člena připadalo 656 zabitých nebo zraněných ruských vojáků. Ani takový poměr však podle něj není dostatečný.
Generál měl zemřít při útoku dronů
Brovdi se v poslední době dostal do centra pozornosti také kvůli smrti ruského generála Antona Grunise. Ukrajinská armáda tvrdí, že Grunis, který začátkem července hlásil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dobytí Kosťantynivky v Doněcké oblasti, zahynul při ukrajinském útoku. Brovdi následně uvedl, že generál byl 12. září „zlikvidován“ ve svém nočním úkrytu na okupovaném území Doněcké oblasti.
Rusko chce v příštím roce vydat na armádu rekordních 17,1 bilionu rublů, zhruba o 27 procent více, než původně plánovalo. Rostoucí vojenské výdaje ale stále výrazněji zatěžují státní rozpočet: Moskva zvyšuje odhad deficitu, počítá s růstem dluhu a chystá další zvyšování daní.
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Rusko chce v příštím roce vydat na armádu rekordních 17,1 bilionu rublů, zhruba o 27 procent více, než původně plánovalo. Rostoucí vojenské výdaje ale stále výrazněji zatěžují státní rozpočet: Moskva zvyšuje odhad deficitu, počítá s růstem dluhu a chystá další zvyšování daní.
Informaci o Grunisově smrti podle ruskojazyčných médií potvrdil také Apti Alaudinov, zástupce šéfa hlavního vojensko-politického ředitelství ruských ozbrojených sil a velitel čečenských speciálních sil. Uvedl, že Grunis „zemřel jako hrdina“ a svou službu plnil až do konce. Další okolnosti nezveřejnil.
Podle Brovdiho šlo už o sedmého vysoce postaveného ruského důstojníka, který zemřel při útoku ukrajinských dronových jednotek. Ruské ministerstvo obrany přitom Grunise ještě koncem srpna vyznamenalo za odvahu a hrdinství při výkonu vojenské služby.
Rusko už Brovdiho postihlo také soudně. V březnu jej ruský vojenský soud v nepřítomnosti odsoudil na doživotí za terorismus. Jeho soudem ustanovený obhájce ale namítal, že obžaloba Brovdiho vinu neprokázala.
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