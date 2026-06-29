Wall Street sází na slabší euro. Banky věří víc dolaru
Sázka na silné euro se začíná drolit. Investoři se znovu obracejí k dolaru, protože Fed působí tvrději než ECB a Evropu straší drahá ropa i slabší růst. Wall Street proto bere své optimistické výhledy zpět.
Velké banky na Wall Street ustupují od sázek na silnější euro. Podle agentury Bloomberg začínají trhy počítat s tím, že americký Fed bude ve zbytku roku v boji s inflací postupovat tvrději než Evropská centrální banka. To nahrává dolaru a tlačí evropskou měnu níže.
JPMorgan, Morgan Stanley nebo Bank of New York Mellon podle Bloombergu odhadují, že euro může v příštím roce oslabit o více než tři procenta a dostat se k úrovni 1,10 dolaru. Měna už tento měsíc spadla na roční minimum.
Prudký obrat proti začátku roku
Ještě na začátku roku byla situace opačná. Euro se dostalo nad 1,20 dolaru, tedy nejvýše téměř za pět let, a evropští centrální bankéři se obávali, že příliš silná měna může brzdit ekonomiku.
Teď je euro pod tlakem. Přispěla k tomu válka v Íránu, která vyhnala ceny ropy a posílila poptávku po dolaru jako bezpečnějším aktivu. Dalším faktorem je rozdíl mezi Fedem a ECB. Trh nyní započítává možnost zvýšení sazeb v USA v roce 2026, zatímco u ECB už s dalším utažením měnové politiky plně nepočítá.
Evropská centrální banka poprvé téměř po třech letech zvýšila úrokové sazby. Reaguje na dražší ropu a plyn po eskalaci konfliktu na Blízkém východě a snaží se zabránit tomu, aby se energetický šok přelil do další inflační vlny.
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Evropská centrální banka poprvé téměř po třech letech zvýšila úrokové sazby. Reaguje na dražší ropu a plyn po eskalaci konfliktu na Blízkém východě a snaží se zabránit tomu, aby se energetický šok přelil do další inflační vlny.
Banky řežou prognózy
Morgan Stanley upozorňuje, že eurodolar se může poměrně snadno dostat k 1,10 dolaru, pokud střednědobí investoři začnou rušit své sázky proti dolaru a spekulanti se přidají k rozjetému trendu.
JPMorgan snížila svůj cíl pro polovinu roku 2027 právě na 1,10 dolaru. Royal Bank of Canada čeká tuto úroveň do konce příštího roku. Výhledy snížily také Bank of America a Wells Fargo. Podle Bloombergu jde na poměry měnových prognóz o výrazné škrty.
Negativnější nálada je vidět i na opcích. Jednoleté ukazatele sentimentu jsou vůči euru nejpesimističtější od března 2025. Investoři si tak připlácejí za zajištění proti dalšímu poklesu evropské měny.
Zemřel muž, který patřil k nejvlivnějším ekonomům 20. století. Alan Greenspan udělal z centrálního bankéře globální celebritu. Téměř dvacet let stál v čele Fedu, uklidňoval trhy v krizích a zosobňoval víru v nízkou inflaci i sílu volného trhu. Jenže právě tato víra mu po roce 2008 vynesla i tvrdou kritiku.
Zemřel Alan Greenspan. Muž, který z Fedu udělal centrum globální moci
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Zemřel muž, který patřil k nejvlivnějším ekonomům 20. století. Alan Greenspan udělal z centrálního bankéře globální celebritu. Téměř dvacet let stál v čele Fedu, uklidňoval trhy v krizích a zosobňoval víru v nízkou inflaci i sílu volného trhu. Jenže právě tato víra mu po roce 2008 vynesla i tvrdou kritiku.
Fed působí tvrději než ECB
Důležitý je i rozdíl v komunikaci centrálních bank. Nový šéf Fedu Kevin Warsh dal podle Bloombergu po svém prvním zasedání najevo, že centrální banka nebude tolerovat vysokou inflaci. To podpořilo očekávání, že sazby v USA mohou jít ještě výš.
Naopak šéfka ECB Christine Lagardeová po posledním zvýšení sazeb uvedla, že centrální banka nemusí na dopady konfliktu na Blízkém východě reagovat razantněji, protože inflace by se měla ve střednědobém horizontu vrátit k cíli.
Kevin Warsh má za sebou první měnové rozhodnutí v čele Fedu. Sazby zůstaly v pásmu 3,50 až 3,75 procenta. Nový výhled ale ukazuje, že americká centrální banka už letos nepočítá se stabilitou sazeb, nýbrž s jejich možným zvýšením.
Warshův Fed začíná opatrně. Sazby nechal být, inflace ale mění hru
Money
Kevin Warsh má za sebou první měnové rozhodnutí v čele Fedu. Sazby zůstaly v pásmu 3,50 až 3,75 procenta. Nový výhled ale ukazuje, že americká centrální banka už letos nepočítá se stabilitou sazeb, nýbrž s jejich možným zvýšením.
Energetika je pro euro slabé místo
Část bank zůstává opatrnější. Bank of America například snížila výhled pro euro z 1,20 na 1,15 dolaru, ale vůči měně zůstává neutrální. Přesto stratégové, kteří čekají výraznější růst eura, rychle ubývají.
„Růst eura je z velké části u konce,“ uvedl pro Bloomberg měnový stratég Société Générale Kit Juckes. Podle něj je energetická krize pro euro vždy negativní, podobně jako v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu, kdy drahé energie zasáhly evropskou ekonomiku.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.