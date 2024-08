Rodinný byznys. Putin povýšil svou příbuznou na ministerstvu obrany

Ruský prezident Vladimir Putin jmenoval svou příbuznou Annu Civiljovovou státní tajemnicí na ministerstvu obrany.

Povýšení následovalo jen dva měsíce poté, co příbuznou jmenoval náměstkyní ministra obrany, napsal server The Moscow Times s odvoláním na prezidentův výnos zveřejněný na úředním portálu. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu uvalily na Civiljovovou sankce Evropská unie a Británie, dodal server zakázaný ruskými úřady.

Uhelná společnost jako dárek

Dvaapadesátiletá Civiljovová, vzděláním lékařka, která před Putinovým příchodem k moci pracovala v psychiatrické léčebně v Ivanovu, je podle údajů britské vlády dcerou Putinova bratrance. Je manželkou Sergeje Civiljova, který se v květnu stal z gubernátora Kemerovské oblasti na Sibiři členem ruské vlády jako nový ministr energetiky. Putinův přítel, podnikatel Gennadij Timčenko, manželům podle serveru Agenstvo věnoval uhelnou společnost v hodnotě 400 milionů dolarů (více než devět miliard korun), která později přesídlila do Švýcarska a Dubaje kvůli obcházení sankcí, napsaly The Moscow Times.

Civiljovová se náměstkyní ministra obrany stala 17. června. Na starost dostala sociální a bytové záležitosti vojáků. Současně zůstala v čele státní nadace, jejíž ruský název lze přeložit jako Obránci vlasti.

Kromě obrany smí mít státní tajemníky také ministerstva spravedlnosti, vnitra, pro mimořádné situace, zahraničí, jakož i tajné služby SVR (civilní rozvědka), FSB (nástupkyně KGB) a FSO (ochrana ústavních činitelů). K úkolům takových zástupců ministra patří příprava návrhů na změnu právních norem, spolupracují při vypracování stanovisek hlavy státu a vlády k návrhům nových zákonů a zajišťují spolupráci s oběma komorami ruského parlamentu.

Funkci smějí vykonávat ruští občané s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a zkušenostmi ve státní službě, uvedl server a dodal, že předchůdcem Civiljovové byl Nikolaj Pankov, který na ministerstvu pracoval od roku 2001 a dříve sloužil v KGB. Putin jej odvolal z funkce v červnu spolu s třemi náměstky odvolaného ministra obrany Sergeje Šojgua. Šojgu, který byl ministrem obrany 12 let, byl Putinem jmenován tajemníkem prezidentovy bezpečnostní rady.

