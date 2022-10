Rishi Sunak se stěhuje do Downing Street. Potřebujeme stabilitu a jednotu, prohlásil

Bývalý britský ministr financí Rishi Sunak se stal lídrem britské Konzervativní strany. Bude také novým premiérem. Dvaačtyřicetiletý Sunak je prvním premiérem s indickými kořeny, který stane v čele Británie.

„Můžu potvrdit, že jsme obdrželi jednu platnou nominaci a Rishi Sunak je tímto zvolen lídrem Konzervativní strany,” oznámil Graham Brady, předseda Výboru 1922 sdružujícího konzervativní zákonodárce. Sunak později před členy výboru předstoupil s neveřejným proslovem, v němž podle britských médií za své základní priority označil stabilizaci britského hospodářství a splnění slibů, které konzervativci dali voličům v roce 2019. Odmítl údajně také možnost nových voleb, po nichž volá britská opozice.

Sunak v pondělí v souboji o lídra konzervativců vyhrál poté, co jeho protikandidátka Penny Mordauntová z klání odstoupila. V čele země Sunak nahradí dosavadní premiérku Liz Trussovou, která ho letos na počátku září předstihla v obdobné volbě do čela konzervativců a čela vlády.

S pokorou a zásadami

Nový lídr Konzervativní strany a budoucí britský premiér Rishi Sunak slíbil, že bude Británii sloužit s pokorou a zásadově. Úvodem svého prvního veřejného projevu ve funkci vzdal Sunak hold končící premiérce Liz Trussové.

„Británie je významnou zemí. Není ale pochyb o tom, že čelíme hlubokým ekonomickým problémům. Nyní potřebujeme stabilitu a jednotu," uvedl Sunak ve svém jen asi minutovém projevu, který přečetl, aniž by dal najevo jakékoli emoce. Svoji řeč neuzavřel poděkováním, všimla si britská média.

O sestavení vlády nyní nového šéfa konzervativců požádá král Karel III., podle britských médií by tak panovník mohl učinit už v úterý. Rezignaci Trussové přijme panovník, který je nyní na cestě do Londýna, dnes nebo v úterý.

„Vybrali jsme si nového premiéra. Jde o historické rozhodnutí, které znovu ukázalo, jak rozmanitá a talentovaná naše strana je. Rishi má mou plnou podporu,” uvedla jen několik minut před vyhlášením výsledků nominací Mordauntová.

Podle BBC nebo listu The Telegraph měla Mordauntová v tu dobu přes 96 hlasů, na potřebných 100 ale nedosáhla. Přesto, když zhruba o půl hodiny později vstoupila do místnosti, kde se sešel konzervativní výbor, přivítalo ji bouřlivé bouchání pěstmi o stoly - tradiční gesto souhlasu konzervativců.

Sunak je již třetím premiérem, který letos stane v čele britské vlády. Nejprve v červenci po řadě skandálů rezignoval Boris Johnson, kterého po dlouhé volbě nahradila v čele vlády Trussová. Na premiérském postu ale nezůstala ani dva měsíce, její mandát tak je nejkratší v historii. O lídrovi Konzervativní strany, a tedy i o dalším premiérovi v nové volbě rozhodovalo 356 konzervativních poslanců.