Rakouští novináři se postavili za ČT a rozhlas. Varují před závislostí na politicích
Stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu získala podporu ze zahraničí. Novináři rakouské veřejnoprávní ORF varují, že zrušení koncesionářských poplatků a přechod na financování ze státního rozpočtu může česká veřejnoprávní média dostat do přímé závislosti na politických stranách. Sami přitom upozorňují na zkušenost ORF, kde vládní škrty podle nich vedou k omezení programu i personálu.
Spor o budoucnost České televize a Českého rozhlasu překročil hranice. Novináři a novinářky rakouské veřejnoprávní ORF vyjádřili solidaritu se zaměstnanci ČT a ČRo, kteří dnes stávkují proti chystané změně financování veřejnoprávních médií.
Redakční rada ORF varuje především před plánem nahradit koncesionářské poplatky financováním ze státního rozpočtu. Podle rakouských novinářů by takový model mohl vytvořit přímou závislost médií na zájmech politických stran.
„Nezávislost na vládě a politických stranách je zásadním předpokladem pro svobodnou a důvěryhodnou žurnalistiku,“ uvedli. Kritizují také plánované snížení prostředků pro Českou televizi a Český rozhlas, které podle nich ohrožuje redakční práci.
Celodenní stávka České televize a Českého rozhlasu může podle předsedy SPD a Poslanecké sněmovny Tomia Okamury dopadnout přesně opačně, než její organizátoři zamýšlejí. Tvrdí, že lidé mohou během omezeného vysílání zjistit, že se bez veřejnoprávních médií obejdou. Za ideální model jejich financování přitom označil dobrovolné poplatky.
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Politika
Celodenní stávka České televize a Českého rozhlasu může podle předsedy SPD a Poslanecké sněmovny Tomia Okamury dopadnout přesně opačně, než její organizátoři zamýšlejí. Tvrdí, že lidé mohou během omezeného vysílání zjistit, že se bez veřejnoprávních médií obejdou. Za ideální model jejich financování přitom označil dobrovolné poplatky.
Rakouská zkušenost jako varování
Novináři ORF přitom poukazují na vlastní zkušenost. Rakouská vláda podle jejich vyjádření krátkodobě snížila financování veřejnoprávní stanice o 93 milionů eur. Redakční rada tvrdí, že výsledkem jsou výrazné personální škrty, omezení programové nabídky a nejistota zaměstnanců.
Právě to má podle nich ukazovat, jak může politické rozhodování o penězích veřejnoprávního média ovlivnit jeho fungování a redakční možnosti.
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Názory
Filip Turek položil na sociální síti otázku, zda není nejlepší blbce ignorovat. Předcházelo jí ujištění, že studoval tři vysoké školy, dvě dokončil s perfektním prospěchem, dokonce by byl na červený diplom, a vzdělání přitom ani nebylo jeho prioritou. Následovalo obsáhlé připomenutí pochval od vedoucího diplomové práce. Na ignorování docela vydatný studijní materiál.
ČT i ČRo dnes v rámci stávky omezily živé vysílání a zpravodajství. Zaměstnanci protestují proti změně financování i proti plánovanému snížení rozpočtů. Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Funguje v deseti zemích, dalších jedenáct ho už zrušilo.
V Rakousku se naopak poplatek za veřejnoprávní televizi a rozhlas nadále platí. Základní sazba činí 15,3 eura měsíčně, jednotlivé spolkové země k ní mohou přidat vlastní příplatek. Nejvyšší měsíční částka tak dosahuje 20 eur.
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