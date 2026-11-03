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newstream.cz Politika Rakouští novináři se postavili za ČT a rozhlas. Varují před závislostí na politicích

Rakouští novináři se postavili za ČT a rozhlas. Varují před závislostí na politicích

Shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu
ČTK
ČTK, fry
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Stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu získala podporu ze zahraničí. Novináři rakouské veřejnoprávní ORF varují, že zrušení koncesionářských poplatků a přechod na financování ze státního rozpočtu může česká veřejnoprávní média dostat do přímé závislosti na politických stranách. Sami přitom upozorňují na zkušenost ORF, kde vládní škrty podle nich vedou k omezení programu i personálu.

Spor o budoucnost České televize a Českého rozhlasu překročil hranice. Novináři a novinářky rakouské veřejnoprávní ORF vyjádřili solidaritu se zaměstnanci ČT a ČRo, kteří dnes stávkují proti chystané změně financování veřejnoprávních médií.

Redakční rada ORF varuje především před plánem nahradit koncesionářské poplatky financováním ze státního rozpočtu. Podle rakouských novinářů by takový model mohl vytvořit přímou závislost médií na zájmech politických stran.

„Nezávislost na vládě a politických stranách je zásadním předpokladem pro svobodnou a důvěryhodnou žurnalistiku,“ uvedli. Kritizují také plánované snížení prostředků pro Českou televizi a Český rozhlas, které podle nich ohrožuje redakční práci.

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ČTK, fry

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Rakouská zkušenost jako varování

Novináři ORF přitom poukazují na vlastní zkušenost. Rakouská vláda podle jejich vyjádření krátkodobě snížila financování veřejnoprávní stanice o 93 milionů eur. Redakční rada tvrdí, že výsledkem jsou výrazné personální škrty, omezení programové nabídky a nejistota zaměstnanců.

Právě to má podle nich ukazovat, jak může politické rozhodování o penězích veřejnoprávního média ovlivnit jeho fungování a redakční možnosti.

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Michal Nosek

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ČT i ČRo dnes v rámci stávky omezily živé vysílání a zpravodajství. Zaměstnanci protestují proti změně financování i proti plánovanému snížení rozpočtů. Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Funguje v deseti zemích, dalších jedenáct ho už zrušilo.

V Rakousku se naopak poplatek za veřejnoprávní televizi a rozhlas nadále platí. Základní sazba činí 15,3 eura měsíčně, jednotlivé spolkové země k ní mohou přidat vlastní příplatek. Nejvyšší měsíční částka tak dosahuje 20 eur.

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