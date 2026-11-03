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newstream.cz Politika Okamura: Čím déle budou ČT a rozhlas stávkovat, tím víc lidí zjistí, že je nepotřebují

Okamura: Čím déle budou ČT a rozhlas stávkovat, tím víc lidí zjistí, že je nepotřebují

Tomio Okamura
ČTK
ČTK, fry
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Celodenní stávka České televize a Českého rozhlasu může podle předsedy SPD a Poslanecké sněmovny Tomia Okamury dopadnout přesně opačně, než její organizátoři zamýšlejí. Tvrdí, že lidé mohou během omezeného vysílání zjistit, že se bez veřejnoprávních médií obejdou. Za ideální model jejich financování přitom označil dobrovolné poplatky.

Stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu podle Tomia Okamury nemusí veřejnoprávním médiím pomoci, ale naopak jim může uškodit. Předseda SPD a Poslanecké sněmovny uvedl, že samotnou stávku nezaznamenal a podle ohlasů, které má, mohou diváci a posluchači jednoduše přejít jinam.

„Čím déle bude omezeno vysílání, tím více lidí už si přepne definitivně na jiné televize. Pak zjistí, že vlastně se bez České televize a Českého rozhlasu úplně obejdou,“ uvedl Okamura.

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Pracovníci ČT a ČRo stávkují celý den proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Koalice ANO, SPD a Motoristů chce zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Dosavadní návrh počítá s tím, že Česká televize dostane o miliardu korun méně a Český rozhlas o 400 milionů méně.

Iniciativa Veřejnoprávně varuje, že taková změna může ohrozit institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, jejich stabilitu i schopnost plnit zákonné úkoly. Premiér Andrej Babiš odmítá, že by cílem bylo omezit jejich nezávislost, a připomíná, že zrušení poplatků patří do programu, s nímž ANO vyhrálo volby.

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Okamura chce dobrovolné poplatky

Okamura zároveň představil vlastní představu. Za ideální považuje systém, ve kterém by lidé České televizi a Českému rozhlasu platili dobrovolně. Podle něj by tak zůstala zachována nezávislost médií a zároveň by se ukázalo, kolik lidí je skutečně chce sledovat a poslouchat.

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) novinářům řekl, že je třeba bavit se o věcné stránce návrhu. „Změnou financování se nemění možnosti zásahu politiků do veřejnoprávních médií,“ uvedl s tím, že i poplatky by mohla koaliční většina ve Sněmovně kdykoli změnit. Postrádá také diskusi o redefinici veřejné služby, kterou mají ČT a ČRo plnit. „Jakákoli debata se bere preventivně jako útok,“ uvedl.

Vláda argumentuje také tím, že koncesionářské poplatky jsou v Evropě menšinovým způsobem financování veřejnoprávních médií. Podle uvedených údajů se používají v deseti zemích, zatímco jedenáct států je už zrušilo a další využívají jiné modely.

České domácnosti nyní za televizi platí 1800 korun ročně a za rozhlas 660 korun. Koalice vedle financování přímo ze státního rozpočtu zvažuje i jiné možnosti. O konečné podobě systému se má dál jednat ve Sněmovně, opozice kritizuje jak obsah návrhu, tak způsob jeho projednávání.

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Zleva poslanec Filip Turek (za Motoristy), ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)

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