Radikální krok. Britové zvažují, že dětem zakážou používání chytrých telefonů

Školský výbor britské Dolní sněmovny vyzval vládu, aby zvážila zavedení zákazu používání chytrých mobilů pro děti do 16 let, píše britský tisk. Výbor ve své zprávě poukazuje na možné škodlivé vlivy, kterým jsou děti skrze telefony s připojením k internetu vystaveny. Záležitostí se však vzhledem k blížícím se parlamentním volbám současná konzervativní vláda už nestihne zabývat.

Podle stanice BBC zveřejněná zpráva školského výboru tvrdí, že u používání chytrých telefonů dětmi do 16 let převažují škody nad možnými benefity. Podle šéfa výboru a konzervativního politika Robina Walkera má nadměrné používání chytrých telefonů „jasný negativní dopad“ na zdraví dětí. „Od vystavení pornografii až po zločinecké gangy, které používají internetové aplikace pro nábor členů, z on-line světa přicházejí závažné hrozby,“ uvedl politik. Podle něj svádí rodiny a školy těžký boj s těmito negativními dopady. „To by si mohlo vyžádat radikální kroky, jako možný zákaz chytrých telefonů pro lidi mladší 16 let," dodal.

Mezi dalšími kroky, který výbor doporučuje budoucí vládě, je jednání s telekomunikačním regulátorem Ofcom o zpřísnění aplikací pro rodičovskou kontrolu či prosazení zákazu používání telefonů ve školách. Podle poslanců by příští vláda měla zvážit i zvýšení minimálního věku pro založení účtu na sociálních sítích z 13 na 16 let.

Příští britskou vládu budou po červencových volbách pravděpodobně sestavovat labouristé, kteří vedou v předvolebních průzkumech. Pokud by k zákazu nový kabinet přistoupil, znamenalo by to velký zásah. Podle zprávy školského výboru skoro všechny britské děti ve věku do 12 let mají telefon.

