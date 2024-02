Putin vyznamenal šéfa bosenských Srbů. Ten znovu odsoudil NATO i Západ

Prezident bosenské Republiky srbské (RS) Milorad Dodik obdržel vyznamenání z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina. Během své návštěvy v ruském Tatarstánu bosenskosrbský předák zopakoval, že odmítá vstup Bosny do NATO, informovala bosenská média.

Reklama

„Odmítáme se připojit k sankcím Západu vůči Rusku (...) A především bez váhání odmítáme vstoupit do aliance NATO,“ uvedl podle stanice N1 Dodik na setkání s Putinem v ruské Kazani.

Putin předal Dodikovi jedno z nejvyšších ruských vyznamenání, Řád Alexandra Něvského, který mu udělil již v červnu minulého roku za „přínos rozvoji spolupráce Ruské federace a Republiky srbské“, uvedla bosenskosrbská stanice RTRS.

Podle stanice RFE/RL je to počtvrté od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, kdy oba politici jednali tváří v tvář.

Rusové musí zaplatit obří balík akcionářům zaniklé ropné firmy Jukos Zprávy z firem Soud v Nizozemsku zamítl odvolání Ruské federace proti arbitrážnímu rozhodnutí, podle kterého země musí vyplatit 50 miliard dolarů (zhruba 1,2 bilionu korun) bývalým akcionářům nyní již neexistující ruské ropné společnosti Jukos. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Dodik při setkání také uvedl, že Bosna je „západním protektorátem“ a že přátelé Republiky srbské jsou srbský prezident Aleksandar Vučić a maďarský premiér Viktor Orbán.

Od války v letech 1992 až 1995 je Bosna rozdělena na dva celky s vysokou mírou samosprávy, vedle RS je to chorvatsko-muslimská Federace Bosny a Hercegoviny. Dohromady je spojuje slabá centrální vláda, která je z velké části ochromená spory mezi zástupci tří hlavních etnik. Dodik se již řadu let snaží o co největší rozvolnění vztahů s celostátními orgány a odtržení RS od bosenského státu.

V posledních letech se Dodik dostává také do stále hlubšího konfliktu se západními mocnostmi, které slibují zaručit územní celistvost Bosny. Spojené státy v roce 2021 zařadily Dodika na sankční seznam kvůli jeho údajné korupci a snahám o destabilizaci Bosny. Evropská unie čelí výzvám, aby učinila totéž, proti tomuto kroku se však veřejně staví maďarský premiér Orbán.

Navalná: Ruské úřady čekají, až z manželova těla vyprchá novičok Leaders Vdova po ruském opozičním vůdci Alexeji Navalném obvinila z manželovy smrti ruského prezidenta Vladimira Putina. Ve videovzkazu uvedla, že chce pokračovat v práci svého muže a bojovat za svobodné Rusko. Putin Navalného podle jejích slov zabil, protože "ho nedokázal zlomit". Julija Navalná se v Bruselu účastní zasedání unijních ministrů zahraničí. ČTK Přečíst článek

Bosenští Srbové vytrvale blokují jakékoliv přiblížení balkánské země k NATO. Severoatlantická aliance je v RS značně nepopulární, neboť v roce 1995 bombardovala bosenskosrbské pozice ve snaze ukončit válku v Bosně. V roce 1999 pak NATO zahájilo letecké útoky proti samotnému Srbsku kvůli jeho počínání v Kosovu.

Západní představitelé zejména od začátku války na Ukrajině opakovaně vyjadřují znepokojení nad vlivem Ruska v RS a možností destabilizace regionu.