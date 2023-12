Putin vrací úder. Nařídil zabavit podíly firem OMV a Wintershall Dea v ruských podnicích

Putin konfiskuje majetky západních firem v Rusku. Nově nařídil zabavit miliardové podíly rakouské firmy OMV a německé Wintershall Dea.

Reklama

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil zabavit miliardové podíly rakouské firmy OMV a německé Wintershall Dea v projektech na těžbu plynu v arktické části Ruska. Jde o největší zabavení zahraničních aktiv v Rusku, uvedla agentura Reuters. Podle prezidentských dekretů zveřejněných v úterý pozdě večer mají podíly obou společností na ložisku Južno-Russkoje a na projektech Achimov přejít pod nově založené ruské firmy.

Kreml se k tomuto kroku rozhodl poté, co Západ podle Putina vyhlásil Moskvě ekonomickou válku. Západní státy začaly Rusko ekonomicky i politicky izolovat kvůli tomu, že Putinův režim loni v únoru vojensky napadl Ukrajinu.

Tlak na Abramoviče. Peníze z prodeje Chelsea půjdou pouze na Ukrajinu, žádá Británie Money Ruský miliardář Roman Abramovič se pře s britskou vládou o to, jak použít zhruba 2,5 miliardy liber (přes 72 miliard korun), které dostal za prodej fotbalového klubu Chelsea. Abramovič by chtěl vytvořit nadaci, která by financovala pomoc obětem válečných konfliktů na Ukrajině i jinde ve světě, zatímco Londýn trvá na tom, aby peníze byly použity výlučně ve prospěch Ukrajiny, píše deník The Wall Street Journal. ČTK Přečíst článek

Kdo s koho

Ruští podnikatelé už získali kontrolu nad některými významnými západními aktivy v Rusku. Je mezi nimi například osm pivovarů Carlsberg a podniky francouzského výrobce jogurtů Danone.

Na Západě zmrazili ruská státní aktiva v hodnotě stovek miliard dolarů a také majetek ruských podnikatelů a investorů. Německo loni převzalo kontrolu nad významnou ropnou rafinerií Schwedt, která patří Rusku a která dodává 90 procent pohonných hmot do Berlína.

Úterní Putinovy dekrety formalizují ztrátu kontroly, kterou obě společnosti signalizují od letošního ledna. Dekrety zabavení podílů zdůvodňují ochranou národních zájmů a připomínají podle nich nezákonné a nepřátelské kroky Západu ve vztahu k ruským aktivům.

Wintershall Dea, což je společný podnik BASF a investiční společnosti LetterOne ruského miliardáře Michaila Fridmana, se chystá z Ruska odejít. Ruská aktiva tvořila přibližně polovinu produkce Wintershall Dea. Společnost OMV se ze země stáhla v loňském roce.

BASF ve středu uvedl, že se o této informaci dozvěděl ze zpráv a že v současné době situaci podrobně analyzuje. Společnost loni vykázala čistou ztrátu, která byla částečně výsledkem znehodnocení majetku za 7,3 miliardy eur (zhruba 179 miliard korun) způsobené z velké části právě vyčleněním Wintershall Dea AG v Rusku.

OMV už dříve uvedla, že ztráty způsobené odchodem z ruského trhu budou činit 1,5 až 1,8 miliardy eur.

Jak ložisko Južno-Russkoje, tak projekty Achimov se nacházejí v Jamalsko-něneckém autonomním okruhu na Sibiři. Podle dekretů mají být podíly v projektech Achimov převedeny na speciálně zřízené společnosti s ručením omezeným a následně nabídnuty k ocenění a prodeji málo známé společnosti s názvem Gazovyje technologie.

Aktiva OMV budou následně prodána akciové společnosti SOGAZ, která poskytuje pojištění ruské plynárenské společnosti Gazprom. Výnosy z prodeje budou uloženy na zvláštní účty jejich bývalých zahraničních vlastníků. Všechny dříve platné podnikové smlouvy podle dekretů pozbývají platnosti.

Západní firmy v Rusku při odchodu zanechaly obří balík. Jde o více než 100 miliard dolarů Money Západní společnosti, které ohlásily odchod z Ruska, přišly o více než 103 miliard dolarů (asi 2,3 bilionu korun), uvedl předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin. Podle agentury Interfax tak učinil v reakci na přijetí dalšího, v pořadí už dvanáctého balíku sankcí, který přijala Evropská unie ve snaze přimět Rusko, aby ukončilo agresi proti Ukrajině. ČTK Přečíst článek