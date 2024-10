Nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který Putin rozpoutal v únoru 2022 svým rozkazem k vpádu ruských vojsk do sousední země, dnes pokračuje 968. dnem. A Vladimir Putin nepochybuje, že Rusové budou stát na straně vítězů.

Podle agentury Reuters Putin připustil, že není jasné, kdy Rusko na Ukrajině zvítězí, ale ujistil, že je připraveno pokračovat v boji, dokud vítězství nedosáhne.

Zároveň uvedl, že Rusko za žádných okolností nedovolí, aby se na Ukrajině objevily jaderné zbraně. „Mohu rovnou říci, že Rusko to (jaderné zbraně na Ukrajině) nepřipustí za žádných okolností. Něco takového nelze utajit a jsme schopni sledovat jakýkoliv pohyb v tomto směru. Jakýkoli krok v tomto směru narazí na odpovídající reakci,“ řekl Putin podle listu Kommersant při setkání se zástupci médií ze skupiny rozvíjejích se zemí BRICS, jejíž summit bude v Kazani příští týden hostit.

Putin tvrdil, že ukrajinské vedení ještě před vypuknutím války hovořilo o tom, že Ukrajina by měla mít jaderné zbraně. Dnes rovněž prohlásil, že „ukrajinskou krizi“ způsobil Západ, na který rovněž svaloval vinu za rozpoutání války v roce 2014.

Ukrajina se po rozpadu Sovětského svazu zřekla jaderných zbraní rozmístěných na jejím území výměnou za přísliby bezpečnosti a respektování územní celistvosti obsažené v takzvaném budapešťském memorandu, jehož signatářem bylo i Rusko. To ale závazky dané Putinovým předchůdcem Borisem Jelcinem nedodrželo, když na jaře 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podpořilo povstání separatistů ve východoukrajinském Donbasu v reakci na svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v Kyjevě.

