Kyjev by měl vystřízlivět a uvědomit si nesmyslnost politiky, kterou prosazuje, i příčiny, které vedly k nynějšímu konfliktu. Novinářům to podle agentury Reuters řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na takzvaný plán vítězství, který ve středu představil ukrajinský prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svým plánem tlačí Severoatlantickou alianci k přímému konfliktu s Ruskem, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

Reklama

„Dalším bodem (Zelenského plánu) je posílení ukrajinské obrany. Toho chce Zelenskyj dosáhnout, jak řekl, přesně cílenými operacemi v určitých místech. Pročpak je nejmenoval? Jak chce toho dosáhnout? Tím, že spolu s partnery způsobí škody ruskému letectvu. Tedy tlačí členy NATO k přímému konfliktu s naší zemí a opět naléhá na to, aby mu povolili použít dalekonosné zbraně na ruském území, jakkoli si dobře uvědomuje, k čemu by to vedlo, protože příslušné prohlášení udělalo ruské vedení doslova před týdnem,“ řekla mluvčí podle agentury TASS.

Peskov podle TASS připustil, že Zelenského projev ještě neslyšel. Usoudil však, že jde o „plán Američanů bojovat proti nám až do posledního Ukrajince“, což ukrajinský prezident podle něj jen zakamufloval a nazval mírovým plánem.

Putin: Pravda je na naší straně. Západ Ukrajinu proměnil ve svou kolonii Politika Moskva dosáhne splnění všech svých stanovených cílů, uvedl ruský prezident Vladimir Putin při příležitosti druhého výročí mezinárodně neuznávané ruské anexe čtyř ukrajinských regionů, které jeho invazní vojska zčásti okupují. Šéf Kremlu podle serveru The Moscow Times také znovu ospravedlňoval ruské válečné tažení na Ukrajině, které ruské úřady nazývají speciální vojenskou operací. ČTK Přečíst článek

„Ale jiný plán by mohl být skutečně mírový, a to pokud by si Kyjev uvědomil marnost politiky, kterou prosazuje, pokud by pochopil, že je třeba vystřízlivět a uvědomit si také příčiny, které vedly k tomuto konfliktu,“ řekl Peskov. Zdůraznil, že možnost mírového řešení za jistých podmínek existuje. Agentura TASS ale neuvedla, zda tyto podmínky specifikoval.

Reklama

Plán vítězství, který ve středu Zelenskyj představil v ukrajinském parlamentu, má podle dostupných zdrojů pět bodů a tři tajné dodatky. První bod je geopolitický a je jím pozvání do NATO, druhý a třetí jsou vojenské, čtvrtý se týká ekonomiky a pátý je bezpečnostní. Zelenskyj rovněž uvedl, že pokud by se jeho plán podařilo realizovat, bylo by možné válku ukončit nejpozději v příštím roce. Závisí to ale na urgentní akci a jednotě mezi ukrajinskými partnery.