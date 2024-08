Přísně tajné. Biden schválil novou jadernou strategii, cílí na odstrašení Číny

Americký prezident Joe Biden v březnu schválil přísně tajný strategický jaderný plán, který s ohledem na rozšiřování čínského jaderného arzenálu přeorientovává americkou strategii na odstrašení Pekingu, napsal dnes americký list The New York Times (NYT).

Bílý dům podle NYT neoznámil, že Biden revidovanou jadernou strategii schválil. Podle listu se očekává, že odtajněné oznámení o revizi bude Kongresu zasláno před Bidenovým odchodem z funkce. Mluvčí Bílého domu Sean Savett podle agentury Reuters uvedl, že ačkoliv je obsah pokynů vydaných dříve v tomto roce utajený, „jejich existence není tajemstvím“. Poznamenal, že Bidenova administrativa pokyny aktualizovala stejně jako tak učinily čtyři předchozí administrativy. Zároveň dodal, že se nejedná o reakci na jeden konkrétní „subjekt, zemi ani hrozbu“.

Aktualizovaná strategie podle NYT poprvé připravuje USA na možnost koordinovaných jaderných hrozeb ze strany Číny, Ruska a Severní Koreje. Dokument bývá aktualizován zhruba každé čtyři roky a podle listu podléhá tak vysokému stupni utajení, že neexistuje v digitální podobě, ale pouze v tištěné verzi, kterou má k dispozici jen několik vysoce postavených bezpečnostních činitelů a představitelů ministerstva obrany.

Úpravu strategie podle NYT v nedávných projevech naznačili dva vysoce postavení představitelé Bidenovy administrativy. Jednalo se však o velmi strohé prohlášení.

„Prezident nedávno vydal aktualizované pokyny pro použití jaderných zbraní, které počítají s více jadernými protivníky,“ řekl Vipin Narang, odborník na jaderné zbraně z Massachusettského technického institutu (MIT), který působil v Pentagonu, než se vrátil na akademickou půdu. Dodal, že dokument počítá s tím, že Čína výrazně rozšiřuje svůj jaderný arzenál.

Na dokument, který poprvé podrobně zkoumá, zda jsou Spojené státy připraveny reagovat na jaderné krize, které vypuknou současně nebo postupně, kombinací jaderných a nejaderných zbraní, se odvolával také Pranay Vaddi z americké Národní bezpečnostní rady (NSC). Podle něj se strategie zaměřuje „na potřebu současně odstrašit Rusko, Čínu a Severní Koreu“.

V minulosti se pravděpodobnost, že by protivníci USA dokázali koordinovat jaderné hrozby a překonat tak americký jaderný arzenál, zdála být mizivá. Vznikající partnerství mezi Ruskem a Čínou a konvenční zbraně, které Severní Korea a Írán poskytují Rusku pro válku na Ukrajině, ovšem zásadně změnily pohled Washingtonu. Rusko a Čína již společně provádějí vojenská cvičení a americké zpravodajské služby se snaží zjistit, zda Rusko nepomáhá KLDR a Íránu v jejich raketových programech.

Nový dokument naznačuje, že příští prezident či prezidentka USA, bude čelit změněnému a mnohem nestabilnějšímu jadernému prostředí, než jaké existovalo před pouhými třemi lety, píše NYT. List v této souvislosti zároveň připomíná, že ruský prezident Vladimir Putin opakovaně vyhrožoval použitím jaderných zbraní v souvislosti s válkou na Ukrajině.

