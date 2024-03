Zelenskyj o střelbě v Moskvě: Jde to za Putinem, na vlastní občany se vykašlal

Ruský prezident Vladimir Putin se snaží svalit svou vlastní odpovědnost za páteční teroristický útok u Moskvy s nejméně 133 mrtvými na někoho jiného, uvedl večer na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prohlásil také, že Putin, namísto toho, aby se zabýval svými vlastními občany, se na dlouhé hodiny po útoku odmlčel a jen přemýšlel, jak svést vinu na Ukrajinu.

Reklama

Stejně tak se podle Zelenského Putin snaží svést vinu za válku na Ukrajině, kterou rozpoutal, na samotné Ukrajince. „Přišli na Ukrajinu, vypálili naše města a snaží se z toho obvinit Ukrajinu,“ řekl ukrajinský prezident. Podotkl také, že stovky tisíc Rusů, kteří nyní bojují na Ukrajině „by určitě stačily k tomu, aby zastavily případné teroristy“ ve své vlastní zemi.

Útočníci v pátek večer rozpoutali střelbu v koncertním sále Krokus City Hall v Krasnogorsku u Moskvy. Podle ruské tajné služby FSB byli ozbrojenci čtyři a dnes ráno se je podařilo zadržet v Brjanské oblasti na západě Ruska. Ozbrojenci při útoku také použili hořlavou tekutinu, a v koncertním sále začal požár, který následně zachvátil velkou plochu. Pod troskami zřícených částí budovy přitom zůstal uvězněný neznámý počet lidí.

Putin dnes v televizním vystoupení naznačoval spojitost mezi pravděpodobnými útočníky a Ukrajinou, kam se prý snažili z Ruska utéct přes hranici. K útoku se předtím přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

Stanislav Šulc: Konec lží. Válka je skutečně válka. A bude mobilizace Názory Ruský režim přestal lhát. Válku na Ukrajině už konečně označil za válku. Zároveň dodal, že doposud to válka nebyla, ale že akce Západu jsou natolik zásadní, že je potřeba postoupit do další fáze a začít tedy skutečně konečně válčit. Oznámení přichází ve chvíli, kdy Západ nabírá prostředky pro Ukrajinu, a naopak Rusko přichází o značný penězovod. Takže to je příprava na mobilizaci, nic víc. Stanislav Šulc Přečíst článek