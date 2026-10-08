„Přestaňte okrádat Američany.“ Trumpova vláda tvrdě udeřila na Microsoft
Americká vláda přitvrzuje vůči technologickým gigantům. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vyřadila Microsoft a dalších sedm velkých společností z vízového programu, který kvalifikovaným zahraničním pracovníkům umožňuje získat trvalý pobyt v USA. Podle viceprezidenta JD Vance systém nejvíce zneužívá právě Microsoft. Washington zároveň chystá další omezení pro zahraniční studenty. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.
Americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa zasazuje další úder firmám zaměstnávajícím zahraniční pracovníky. Rozhodla se vyřadit Microsoft a několik dalších technologických společností z programu, který kvalifikovaným cizincům usnadňuje získání povolení k trvalému pobytu ve Spojených státech. Vláda krok zdůvodňuje rozsáhlým zneužíváním systému, který podle Trumpových příznivců připravuje Američany o pracovní příležitosti.
Nejostřejší kritika míří na Microsoft. „Žádná firma ve Spojených státech nezneužívá tento systém víc než Microsoft,“ prohlásil americký viceprezident JD Vance. Technologickému gigantovi zároveň vzkázal, že jako významná americká společnost by měl přednostně zaměstnávat domácí pracovníky.
„Přestaňte okrádat americké pracovníky. Přestaňte dovážet námezdní sílu, aby vykonávala práci, kterou by rád dělal americký pracovník,“ vyzval Vance firmy.
Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie.
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Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie.
Podle ministra práce Keitha Sonderlinga se opatření kromě Microsoftu dotkne také společností Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, Capgemini a Adobe. Informovala o tom agentura Reuters.
Na řadě jsou univerzity. Trump chce přitvrdit i vůči studentům
Zásah proti technologickým firmám není jediným krokem Trumpovy administrativy, který se týká příchodu zahraničních pracovníků do Spojených států. Vance oznámil také prověrky devíti univerzit kvůli možnému zneužívání systému umožňujícího přijímání zahraničních studentů. Mezi kontrolovanými institucemi mají být prestižní Harvardova univerzita, Stanford a Yale.
Washington navíc připravuje opatření, které by mohlo zahraničním absolventům výrazně zkomplikovat vstup na americký pracovní trh. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ve středu navrhlo zavést poplatek 70 tisíc dolarů, tedy přibližně 1,5 milionu korun, který by vysoké školy musely platit za zahraniční studenty usilující o práci v USA po dokončení studia. Uvedla to agentura AP.
Trumpova administrativa tak současně zasahuje proti zaměstnávání zahraničních odborníků v technologických společnostech i proti možnostem zahraničních studentů zůstat po studiu ve Spojených státech. Zatímco vláda své kroky prezentuje jako ochranu amerických pracovních míst, pro dotčené firmy a univerzity znamenají další zpřísnění podmínek.
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Náhoda, nebo nepříjemná otázka pro Bílý dům? Na investičních účtech Donalda Trumpa přistály dluhopisy Muskovy SpaceX za miliony dolarů. O pouhé dva dny později americký prezident podepsal opatření na podporu komerční kosmonautiky, z něhož může právě Muskova společnost těžit. Pozoruhodné načasování transakce odhalilo nové finanční přiznání, na které upozornil server CNBC. Bílý dům opakovaně tvrdí, že Trump ani jeho rodina investiční rozhodnutí neovlivňují.