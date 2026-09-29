Praha sedí na dvou stech miliardách. Utratit, či ušetřit? Vede se předvolební boj
Na účtech hlavního města je nyní přes dvě stě miliard korun. Praha si je šetří na velké dopravní stavby, jako je metro D nebo pražský okruh. Opozice současnému vedení města vytýká, že peníze nechává ležet ladem, místo aby je investovalo do rozvoje.
Držet peníze na účtech, místo aby se investovaly, je špatně, řekl Jan Hušbauer, kandidát na primátora za hnutí ANO, v debatě pražských lídrů stran, kterou uspořádal think tank Strategeo institute. Hnutí v současnosti sedí v Praze v opozici a kritizuje vedení města, že málo investuje.
Podle Hušbauera by i v případě, kdyby byly proinvestovány všechny plánované projekty, mělo hlavní město za čtyři roky na účtech tři sta miliard korun. Tyto peníze by v případě, kdyby se dostal do vedení města, chtěl rozhýbat. „Nešetřil bych na důležitých infrastrukturních stavbách. Ale i v jiných oblastech, třeba v bydlení. Je potřeba se zaměřit i na bezpečnost, třeba na sídlištích,“ uvedl v diskuzi.
S tím, jak se budou plánované stavby rozbíhat, budou se i utrácet nashromážděné peníze, oponuje Petr Hlaváček, současný radní pro územní rozvoj a kandidát za Starosty na primátora. „Díky metropolitnímu plánu máme konečně digitální materiál, z kterého můžeme číst, kam investovat,“ vysvětluje.
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Investovat do bydlení, nebo do metra?
Územní plán Prahy vznikal pod jeho taktovkou asi čtrnáct let a nyní od začátku září vstoupil v platnost. Stavitelé i politici si od něj slibují urychlení bytové výstavby, ale i výstavby všech typů staveb včetně dopravních. Hlaváček by bytovou výstavbu přesunul pod nově vytvořenou společnost, která by mohla o financování výstavby žádat například Evropskou investiční banku. Zásoby peněz, které město nashromáždilo, podle něj vyčerpá výstavba metra D a výstavba pražského okruhu, na které stát zatím nechce přispět. „Metro D a okruh peníze vyčerpají,“ říká Hlaváček.
Je chyba, že současná koalice odložila spoustu projektů, které mají stavební povolení, tvrdí Adam Scheinherr, kandidát na primátora za hnutí Praha sobě. Tyto projekty by chtěl rozhýbat. Zmínil například prodloužení tramvajové trati na Pankráci nebo rekonstrukci Malostranského náměstí. Přesto i podle něj je důležité, aby Praha měla nějaké peníze na účtu. „V příštím volebním období budeme potřebovat peníze na výstavbu pražského okruhu.“ Bytovou výstavbu by řešil způsobem, že všechny městské byty by přešly do nově vytvořeného investičního fondu, který by mohl čerpat půjčky, ručil by svými byty.
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Vzhlížení k evropským penězům
Pražská šéfka Pirátů Tereza Nieslerová vidí velký potenciál v čerpání evropských peněz. Piráti jsou součástí vedení města. Nieslerová oponuje názoru, že by město málo investovalo. „Současný rozpočet se z 80ti procent proinvestoval.“ Piráti, jejichž prioritou je výstavba bydlení, samozřejmě pro potřebné, vzhlíží k Evropské investiční bance. „EIB je ochotna nám poskytnout 20 miliard, což je na čtyři tisíce bytů,“ tvrdí pražská šéfka Pirátů.
Trochu ostražitý v utrácení, neboli v investicích, je Tomáš Pek z ODS, který za Spolu kandiduje do zastupitelstva hlavního města. „Infrastrukturních staveb je tolik, že bychom měli problém je splácet, kdyby se to sešlo najednou.“ Podle něj je rozumné se zadlužovat na výstavbu bytů, protože z nájemného se investice velmi rychle začne vracet.
Podle průzkumu STEM/MARK si 54 procent respondentů myslí, že by Praha měla své miliardové rezervy rozpouštět již nyní, a nečekat na budoucí projekty. Jako nejdůležitější oblasti pro investice města vidí 52 procent účastníků průzkumu bydlení, 44 procent dopravu.
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