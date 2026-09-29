Babiš a Bartha zaskočili ministry. Chtějí vyházet desetinu lidí na úřadech
Premiér Andrej Babiš a šéfka úřadu vlády Tünde Bartha otevřeli na vládě citlivé téma rozsáhlých personálních škrtů. Ministři dostali přímo během jednání návrh, podle něhož by jejich resorty a podřízené úřady měly od ledna snížit počet pracovních míst o deset procent. Část kabinetu namítala, že už šetřila, jiným vadilo, že se zároveň neruší agendy, které mají úředníci na starosti. Babiš ve Sněmovně odmítl, že by škrty byly bezhlavé, jeho vláda podle něj dělá promyšlené škrty a zbavuje se úředníků, které nepotřebuje.
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce od ledna výrazně zeštíhlit státní aparát. Šéfka úřadu vlády Tünde Bartha na jeho popud předložila ministrům návrh, podle něhož by jejich resorty a další ústřední orgány měly snížit počet pracovních míst o deset procent. Návrh ale nebyl předem na programu jednání a ministři ho dostali až přímo na vládě. Po jejich výhradách kabinet projednávání přerušil, uvedly Seznam Zprávy. Odbory sdělily, že záměr škrtnout desetinu míst považují za decimaci státní správy. Požadují provést nejdřív audit agendy a dokončit digitalizaci, teprve pak připravit případné propouštění.
Podle návrhu by se desetiprocentní snížení mělo týkat zaměstnanců ve správních úřadech řízených jednotlivými členy vlády i v organizacích, které pod ně spadají. Formálně návrh předkládá Babiš, na jednání ho však podle serveru obhajovala Bartha. Ta argumentovala tím, že tak rozsáhlý škrt by neměl představovat zásadní problém.
„Ano, my jsme to na vládě navrhli, byla kolem toho velká debata. Ministři dostali tabulky s podklady, musí se více snažit, určitě je tam prostor,“ řekl Babiš.
Premiér ale ve Sněmovně řekl, že špioni dostávající informace z vlády nedostali dobré informace. „My samozřejmě chceme šetřit a máme pocit, že někteří ministři by mohli ještě více zabrat. Máme to v programovém prohlášení vlády, takže to se netýká teď, to se týká dlouhodobě. My se podíváme, kolik jsme měli (úředníků) při nástupu do těch funkcí, kolik byla systemizace. Zkrátka je to úplně normální, šetříme,“ uvedl. Odmítl, že by byly škrty bezhlavé, kabinet podle něj škrtá promyšleně.
Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
Ekonomický diář Pavla Párala: Pochvaly ani kritiky ratingových agentur na nebezpečném zadlužování nic nemění
Názory
Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
Ministři: Nevíme ani, koho se to má týkat
Proti způsobu, jakým návrh na vládu přišel, se ozvala část ministrů. Ministryni financí Aleně Schillerové (ANO) vadila především časová tíseň. Samotnou myšlenku ale podpořila. „Musíme si ještě říct, koho přesně by se to mělo týkat. Ale já to podporuji, tohle technicky dořešíme,“ uvedla.
Další členové kabinetu upozorňovali, že jejich resorty už personální úspory provedly. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) uvedl, že pracovní místa už škrtal. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zase namítal, že vláda současně nezrušila agendy, které mají úředníci na starosti. Právě otázka, zda lze snížit počet lidí bez omezení jejich povinností, se tak stala jedním z hlavních sporných bodů.
Kritika premiéra Andreje Babiše a jeho vlády dominovala demonstraci Milionu chvilek na pražském Staroměstském náměstí. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především mobilizovat voliče před říjnovými komunálními a senátními volbami. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň oznámil, že další demonstrace se uskuteční nejpozději 17. listopadu.
„Vláda národního rozkladu.“ Na demonstraci Milionu chvilek zněla kritika Babiše i jeho kabinetu
Politika
Kritika premiéra Andreje Babiše a jeho vlády dominovala demonstraci Milionu chvilek na pražském Staroměstském náměstí. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především mobilizovat voliče před říjnovými komunálními a senátními volbami. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň oznámil, že další demonstrace se uskuteční nejpozději 17. listopadu.
Havlíček chce škrty posunout níž
Nejasné navíc zůstalo, kterých konkrétních úřadů a institucí by se personální řez týkal. I kvůli tomu vláda bod přerušila.
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že jeho resort už počet pracovních míst o desetinu snížil. Další úspory si podle něj představit lze, ale měly by se hledat především v organizacích pod jednotlivými ministerstvy. „Další snižování si umím představit, musíme jít ale níže, tedy na organizace pod resorty,“ řekl.
Babišův plán tak zatím zůstává otevřený. Politická shoda panuje alespoň mezi částí kabinetu na tom, že stát má personálně zeštíhlovat, spor se ale vede o tempo, rozsah a především o to, kde přesně má desetiprocentní škrt dopadnout.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.