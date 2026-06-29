Dalibor Martínek: ANO v Praze se potácí. Těžce hledá volebního lídra
Hnutí ANO je před komunálními volbami v Praze v rozkladu. Poté, co kvůli své kauze s byty odstoupil z čela kandidátky Ondřej Prokop, hledá se marně jeho nástupce. O žhavé místo se zájemci nehlásí.
Proč je pozice lídra ANO v Praze tak obávaná? Tak za prvé, samozřejmě jde o Babiše. S ním vyjít, na to musí mít člověk sadu vlastností. Musí být aspoň trochu známý, celebrita. Musí si získat jeho důvěru, poslouchat jeho pokyny, umět se ponížit, vydržet jeho chování a pokusit se ho zároveň trochu ovlivňovat. To dokáže málokdo.
Na šéfa ANO v Praze budou kladeny vysoké požadavky. Praha je pro Babiše pevnost, kterou touží dobýt. A tomu podřídí všechno. Zatím se to však nedaří. Na obzoru není žádná slavná, významná osobnost, která by mu k tomu pomohla. Padají jména jako Barbora Rázga nebo Robert Králíček. Žádné bomby. Patrik Nacher kandidaturu odmítl, stejně jako Adam Vojtěch.
ANO přitom získalo v minulých komunálních volbách v Praze dvacet procent hlasů a mělo velké ambice i letos. V Praze to má Babišovo hnutí vždy těžké. Ani před čtyřmi lety výsledek na vytvoření vládní koalice nestačil. Pro ODS, tradičního vládce Prahy, která před čtyřmi lety volby vyhrála, byla pod Petrem Fialou vláda spolu s dvojkou voleb nepřípustná. Nyní už se situace jeví otevřeněji. Tomáš Portlík, kandidát na primátora za ODS, je ochoten spolupracovat s konkrétními jednotlivci bez ohledu na stranickou příslušnost.
Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.
Diplomat na pódiu
Názory
Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.
Babiš chce pomník
Jenže šance na volební úspěch ANO se po neschopnosti partaje najít volebního lídra zmenšují. A je otázkou, zda vůbec budou z hlediska svého volebního zisku pro někoho atraktivním partnerem pro povolební vyjednávání. V Praze je silná ODS, Starostové a možná i Piráti. ANO se nemusí mezi lídry ve své současné kondici vůbec dostat.
Babiš se na celostátní úrovni bez Prahy dobře obejde. Podle posledních průzkumů se jeho preference pohybují kolem 32 procent, drtivě vede. Na vsi značka Babiš dobře funguje – silný lídr, lidový. Pražané mu to nebaští. A přitom by v hlavním městě chtěl tak moc uspět. Pořádný výsledek v Praze by pro něj byl potvrzením jeho úspěchů v regionech. Kdyby ho přijali i Pražané, spadla by poslední hráz, která ho patrně i v jeho očích dělí od nesmrtelnosti.
A je tu ještě jeden aspekt. Ne sice tak podstatný, ale také důležitý. Praha jen letos utratí 130 miliard korun a velikostí rozpočtu se řadí mezi největší ministerstva. I to je pro Babiše výzvou – řídit takto silný tok peněz. Nicméně raději by chtěl ten pomník.