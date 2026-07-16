Nemáme na jídlo, říkají dvě třetiny Američanů. Trumpova podpora prudce klesla
Nepovedená válka s Íránem, která znamená drahotu. Američané se mají za Trumpa hůře než dříve, vyplývá z posledního průzkumu. Podpora prezidenta klesla na 37 procent.
Prezident Donald Trump čelí 16 měsíců po začátku svého druhého funkčního období výrazné vlně pesimismu. Podle nového průzkumu listu Washington Post a agentury Ipsos jeho výkon neschvaluje 61 procent Američanů. Trump navíc začíná přicházet o podporu své klíčové voličské základny, což je nepříjemné, pokud si republikáni chtějí udržet v podzimních volbách většinu v Kongresu.
Celková Trumpova popularita se drží na 37 procentech, což je stejná úroveň, jakou měl při odchodu z úřadu v roce 2021. Pouze 15 procent Američanů ho však nyní podporuje „silně“, což je historické minimum v průzkumech Washington Post–Ipsos. Mezi nezávislými voliči, kteří se neidentifikují s republikány ani demokraty, jeho práci schvaluje pouhých 26 procent respondentů, zatímco 71 procent vyjadřuje nespokojenost.
Donald Trump chce za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem vybírat pětinu hodnoty nákladu. U plně naloženého supertankeru by poplatek mohl dosáhnout zhruba 640 milionů korun. Námořníci plán označují za zlodějinu a obchodníci se obávají dalšího růstu cen ropy. Ten by brzy pocítili také čeští řidiči.
„Obyčejná zlodějina.“ Námořníci cupují Trumpovo mýto v Hormuzu
Názory
Donald Trump chce za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem vybírat pětinu hodnoty nákladu. U plně naloženého supertankeru by poplatek mohl dosáhnout zhruba 640 milionů korun. Námořníci plán označují za zlodějinu a obchodníci se obávají dalšího růstu cen ropy. Ten by brzy pocítili také čeští řidiči.
Zatímco mezi registrovanými republikány Trumpa podporuje 81 procent, mezi nezávislými voliči, kteří se přiklánějí k republikánům, podpora klesá na 52 procent. Podpora klesá napříč většinou sociodemografických skupin – podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání, příjmů i rasového složení obyvatelstva – tam všude klesla pod padesát procent. Výjimku představují jen obyvatelé venkova (50 procent podpory), bělošští muži bez vysokoškolského vzdělání (53 procent), bělošští katolíci (57 procent) a bělošští evangelikální protestanti (70 procent).
Ekonomické rozčarování a drahé potraviny
Trumpovu ekonomickou politiku schvaluje jen 33 procent lidí. Rekordních 43 procent dotázaných uvádí, že se mají hůře než při Trumpově návratu do Bílého domu, a celých 66 procent označuje ceny potravin za nedostupné. Před začátkem války v únoru to bylo 45 procent.
Nepomohl ani takzvaný Big Beautiful Bill, podle kterého měly většině Američanů klesnout daně, a tudíž se jim měly zvýšit disponibilní příjmy. Obyvatelstvo je v poslední době rozčarované hlavně z vlekoucí se války v Íránu, kvůli níž jim klesá životní úroveň.
Postup prezidenta v pět měsíců trvající válce s Íránem schvaluje jen 29 procent Američanů. Celých 68 procent respondentů se domnívá, že tento konflikt nestál za to, což odpovídá nejhorším náladám z války v Afghánistánu v roce 2013.
Většina veřejnosti pochybuje, že diplomatická jednání sníží ceny benzinu, které se po americko-izraelských útocích drží na 3,89 dolaru za galon, nebo že vojenské a diplomatické kroky zabrání Íránu v získání jaderné zbraně. Cena benzinu je nižší než květnové maximum 4,56 dolaru, stále však výrazně dražší než 2,93 dolaru před americko-izraelskými útoky na Írán. Trump i další představitelé původně předpokládali krátký konflikt. Válka však trvá už přibližně pět měsíců.
Většina Američanů (více než polovina) se zároveň shoduje, že postavení USA ve světě za Trumpovy druhé vlády oslabilo.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.