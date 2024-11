Orbán kritizuje zatykač na Netanjahua a chce ho pozvat do Maďarska

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že na návštěvu své země pozve izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a zajistí, že zatykač, který na Netanjahua vydal Mezinárodní trestní soud (ICC), „nebude naplněn“. Informovala o tom agentura Reuters.

Orbán, jehož země v tomto pololetí předsedá Evropské unii, ve státním rozhlasu uvedl, že zatykač na Netanjahua je „špatný“, „přilévá olej do ohně“ a že izraelský premiér by byl při jednáních v Maďarsku „v dostatečném bezpečí“.

ICC ve čtvrtek vydal zatykače na Netanjahua a bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Haagský soud vydal zatykač také na bývalého šéfa vojenského křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Muhammada Dífa, který ale podle izraelské armády už nežije.

Cynické rozhodnutí

Podle Orbána je rozhodnutí ICC „nehorázně bezostyšné a cynické“ a pro politické účely zasahuje do pokračujícího konfliktu. „Nelze to udělat jinak, musíme se tomuto rozhodnutí vzepřít,“ řekl maďarský premiér.

Rakouská veřejnoprávní stanice ÖRF připomíná, že kromě Maďarska patří mezi největší spojence Izraele v EU také Česko a Rakousko.

Český premiér Petr Fiala ve čtvrtek rozhodnutí ICC nejdříve odmítl komentovat, pak ale na sociální síti X napsal, že jde o nešťastné rozhodnutí, které „oslabuje autoritu ICC v jiných případech, když dává na stejnou úroveň zvolené představitele demokratického státu a předáky islamistické teroristické organizace“. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake uvedl, že v případě mezinárodních zatykačů koná státní zastupitelství a policie a nejde o politické rozhodnutí.

Když loni v březnu vydal ICC zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných ukrajinských území do Ruska, oznámilo Maďarsko, že by šéfa Kremlu na svém území nezadrželo. Maďarsko sice podepsalo a ratifikovalo Římský statut, na základě kterého ICC vznikl, nezačlenilo ho však do svého právního systému. Agentura AFP píše, že proto maďarští představitelé tvrdí, že Budapešť není povinna rozhodnutí ICC dodržovat.

