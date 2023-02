Po pádu z okna zemřela ruská armádní funkcionářka

Po pádu z okna v Petrohradu zemřela šéfka finančního oddělení ruského Západního vojenského okruhu, napsal petrohradský server Fontanka. Okolnosti smrti Mariny Jankinové vyšetřují úřady.

Tělo 58leté Jankinové našli v úterý ležet pod okny vysokopodlažního domu východně od centra Petrohradu. Podle předběžných informací v něm žena žila. Na společném balkoně v 16. patře domu policie později našla dokumenty a osobní věci, které podle všeho Jankinové patřily, napsal list Kommersant.

Vyšetřovatelé jako jednu z verzí zvažují i sebevraždu.

Předtím, než Jankinová pracovala pro Západní vojenský okruh, působila na ruské daňové správě. Západní vojenský okruh, jeden ze čtyř, na které jsou ruské ozbrojené síly územně rozděleny, potvrdil, že Jankinová byla jeho zaměstnankyní. S dalšími dotazy ale novináře odkázal na vyšetřovatele.

