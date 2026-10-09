Petr Pavel se vrátil z dovolené a odvolil. Byla chyba odjet, uvedl
Prezident Petr Pavel změnil plány a vrátil se z dovolené, aby odvolil v komunálních volbách. Původně ohlášenou neúčast označil za chybu, jeho návrat uvítal i šéf Sněmovny Tomio Okamura.
Prezident Petr Pavel se vrátil ze soukromé zahraniční cesty do České republiky a krátce před 15:00 odevzdal v Černoučku na Litoměřicku hlas v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní kvůli dovolené, což vyvolalo kritiku veřejnosti i politiků vládních a opozičních stran. Pavel následně svůj plán změnil a svou původně ohlášenou neúčast označil za chybu úsudku.
„Chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takto mohl udělat, a jsem rád, že jsem mohl jít k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli jít taky,“ řekl Pavel novinářům. Na síti X doplnil, že chybu v plánování lze napravit změnou plánu. „Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ napsal.
Některé chyby se napravují relativně snadno, jiné hůř a některé se nedají napravit vůbec. Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu. Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil. Dnešní volby nám dávají možnost ovlivnit, kdo bude rozhodovat o životě v našich obcích a jak silný a kvalitní bude Senát. Děkuji všem, kteří tuto možnost využijí.— Petr Pavel (@prezidentpavel) October 9, 2026
Prezident zároveň uvedl, že ho trápilo, že z dovolené neměl možnost volit. Řešení se podle něj nakonec podařilo najít, byť bylo technicky náročné. Pavel odjel na dovolenou minulý pátek, kterou zahájil na rallye v Maroku. Automobilový jezdec Martin Prokop tehdy zveřejnil společnou fotografii s hlavou státu. Podle Deníku N následně prezident pokračoval na motocyklové dovolené. Do pracovního programu se má vrátit v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.
Okamura prezidentův návrat kvituje
Pavlův návrat k volbám uvítal předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. „Každý z vysokých ústavních činitelů by se měl voleb jako svátku demokracie účastnit,“ uvedl na pražském Břevnově, kde sám hlasoval do obecního zastupitelstva. Podle něj je proto dobře, že prezident po mediálním tlaku změnil názor a z dovolené se vrátil.
Okamura zároveň zdůraznil význam letošních senátních voleb pro SPD a vládní koalici ANO, SPD a Motoristů. Podle něj je složení horní komory důležité kvůli rychlosti, s jakou chce koaliční kabinet prosazovat změny. Senát s dosavadní opoziční většinou podle Okamury často vrací vládní předlohy zpět do Sněmovny a změna poměru sil by mohla legislativní proces urychlit.
Obecní volby a první kolo voleb do třetiny Senátu se konají v pátek a v sobotu. Prezident jejich termín formálně stanovil v červnu, na rozdíl od minulosti jej ale nemohl zvolit. Podle ústavní a navazující volební novely se totiž místní a regionální volby musejí konat vždy v pátek a sobotu prvního úplného říjnového týdne.
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