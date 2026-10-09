Češi jdou k volbám. Ve hře jsou radnice i budoucí většina v Senátu
Češi dnes začali rozhodovat o vedení obcí i části Senátu. V komunálních volbách se o přízeň více než osmi milionů voličů uchází téměř 190 tisíc kandidátů, zároveň se volí třetina horní komory. Výsledky většiny obcí by mohly být známé do sobotní půlnoci.
V Česku dnes ve 14:00 začaly celorepublikové komunální volby, deváté od vzniku samostatného státu. Tradičně jsou spojeny s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Horní komora se takto obměňuje každé dva roky a letos půjde už o patnáctou částečnou obměnu od jejího ustavení před 30 lety. Volební místnosti budou v pátek otevřené do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky z většiny obcí by mohly být známé do sobotní půlnoci, kompletní výsledky komunálních voleb se ale očekávají spíše až v neděli ráno.
V komunálních volbách lidé rozhodnou, kdo bude v příštích čtyřech letech řídit jejich města, městyse a obce. O přibližně 62 tisíc zastupitelských míst se uchází téměř 190 tisíc kandidátů a hlasovat může více než osm milionů voličů. Před čtyřmi lety přišla k volbám necelá polovina z nich. Kandidátů je letos zhruba o pět tisíc méně než v roce 2022. V šestině menších obcí je přitom o složení zastupitelstva prakticky rozhodnuto předem, protože kandidátů je stejně jako mandátů. Ve třetině obcí si voliči mohou vybírat pouze z jedné kandidátní listiny.
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O Senát se hraje už v prvním kole
Současně se rozhoduje o třetině Senátu. Už v prvním kole se může ukázat, zda si většinu v horní komoře udrží opozice, nebo ji získá vládní tábor. Pokud žádný kandidát nezíská potřebnou podporu hned, postoupí do druhého kola dva nejúspěšnější uchazeči. Celkem tak může vzniknout až 52 finalistů, kteří se o mandát utkají o týden později. Na Rychnovsku je ovšem už nyní jisté, že se bude rozhodovat mezi dvěma kandidáty, protože právě tolik se jich do voleb přihlásilo.
O senátorský mandát letos usiluje 154 kandidátů, což je o zhruba 80 méně než při předchozích volbách před šesti lety. Znovuzvolení chce 23 z 27 senátorů, jejichž mandát letos končí. Starostové obhajují 11 křesel, klub ODS a TOP 09 devět, KDU-ČSL tři a stejně tak frakce SEN 21 s Piráty. ANO obhajuje jediný mandát ze svých současných 15.
V Senátu zároveň zůstávají dvě třetiny senátorů, kterých se letošní volby netýkají. Klub ODS a TOP 09 tak bude mít bez ohledu na výsledek nejméně 21 členů, Starostové sedm a lidovci devět. K udržení minimální většiny by těmto třem frakcím stačilo vyhrát ve čtyřech obvodech. ANO a SPD by naopak k získání většiny potřebovaly uspět ve všech 27 obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD nyní v Senátu zastoupení nemají, nikoho nenominovali.
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Prezident řádí na své mašině v marockých píscích. Do nudné volební místnosti v Černoučku se tudíž nedostane. Termín voleb přitom sám vyhlásil, jen si ho zřejmě nezanesl do kalendáře mezi události, kvůli kterým stojí za to být doma. Naše demokracie prezidentovu dovolenou přežije. Prezident jen lidu ukazuje, že s motorkou v marocké poušti je větší zábava než nuda v Čenoučku u urny.
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Mezi prvními voliči mají tradičně být představitelé parlamentních stran včetně premiéra Andreje Babiše, předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Prezident Petr Pavel naopak dal přednost soukromé dovolené a své plány zatím nezměnil.
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