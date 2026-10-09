Na hejtmana Grolicha vsadil 24 tisíc kvůli výhře 240 korun. Volby jsou byznys i pro sázkovky
Na vítězství jihomoravského hejtmana a předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha vsadil klient Chance 24 tisíc korun. Vydělat může pouhých 240 korun. Zatímco některé senátní souboje mají podle bookmakerů jednoznačné favority, v Praze očekávají těsný boj o primátorský řetěz. Politické sázky přitom dokážou přitáhnout stovky milionů korun. Kolik z nich zůstane kancelářím, ale záleží na výsledcích i rozložení sázek.
Vítězství ve volbách ještě neznamená zisk primátorského řetězu. Právě tento rozdíl ukazují předvolební kurzy v Praze. Fortuna dává největší šanci na volební prvenství koalici Spolu s kurzem 1,51:1, za mírného favorita na příštího primátora však považuje Petra Hlaváčka, náměstka primátora pro územní a strategický rozvoj a lídra kandidátky STAN. Na něj vypsala kurz 1,85:1. Tomáš Portlík, starosta Prahy 9 a lídr Spolu pro Prahu, následuje s kurzem 1,9:1. Rozdíl je nepatrný a naznačuje, že rozhodující mohou být až povolební jednání. Primátora totiž nevybírají občané přímo, ale nově zvolení zastupitelé.
Praha slibuje těsný souboj
Za dvojicí hlavních favoritů na pražského primátora následují podle Fortuny lídr Prahy sobě Adam Scheinherr s kurzem 5:1, kandidát ANO na primátora Jan Hušbauer s kurzem 6:1 a lídryně Pirátů Tereza Nislerová s kurzem 13:1. V souboji o nejvyšší volební zisk přisuzuje kancelář druhou největší šanci Starostům s kurzem 2,4:1, za nimi je ANO s kurzem 4,5:1. Na vítězství Prahy sobě nabízí 10:1 a na Piráty 15:1.
Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
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Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
Tipsport v poslední nabídce hodnotil souboj o vítězství v Praze těsněji. Na Spolu měl kurz 1,95:1, na STAN 2,2:1 a na ANO 4:1. Praha sobě a Piráti měli shodně 13:1. Podle stejného zdroje směřovaly na vítězství Spolu dvě třetiny sázek. Uvedené nabídky pocházejí z různých předvolebních okamžiků, nejde tedy o přímé srovnání kurzů ke stejné hodině.
„Do povolební matematiky a tvorby koalic zcela jistě promluví i výsledky Prahy sobě a Pirátů,“ říká Patrik Reichelt, ředitel kurzových sázek Fortuny. Význam obou uskupení při sestavování vedení města tak může být větší, než naznačují jejich kurzy na samotné volební vítězství.
Pražské volby zahrnul do nabídky také Allwyn. Samostatně vede sázkové události na volby do zastupitelstva hlavního města a na osobu pražského primátora k 1.ldenu 2027. I zde tedy záleží na tom, zda klient tipuje výsledek hlasování, nebo obsazení funkce k určitému datu.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Brno může vyhrát jedna koalice a vést druhá
Podobně otevřená je povolební situace v Brně. Fortuna favorizuje Lidovce a Starosty s kurzem 1,8:1, za nimi následují ODS, TOP 09 a nezávislí s kurzem 2,8:1. ANO má na vítězství kurz 5,5:1. Tipsport 8. října nabízel na Lidovce a Starosty 2,2:1 a na koalici ODS, TOP 09 a nezávislých 2,7:1. Jeho mluvčí Jiří Hadrava zároveň očekává, že do čela města může zamířit televizní producentka a lídryně kandidátky ODS, TOP 09 a nezávislých Kamila Zlatušková, i kdyby její uskupení volby nevyhrálo.
Výrazně jednoznačnější jsou očekávání Fortuny v Ostravě, kde na vítězství ANO vypsala kurz 1,01:1. Stejné hnutí favorizuje také v Plzni, ovšem s kurzem 1,25:1. Na vítězství plzeňské ODS připadá kurz 3,5:1 a na hnutí PRO PLZEŇ 9:1. V západočeské metropoli tak kancelář očekává silnější konkurenci než v Ostravě.
Prezident řádí na své mašině v marockých píscích. Do nudné volební místnosti v Černoučku se tudíž nedostane. Termín voleb přitom sám vyhlásil, jen si ho zřejmě nezanesl do kalendáře mezi události, kvůli kterým stojí za to být doma. Naše demokracie prezidentovu dovolenou přežije. Prezident jen lidu ukazuje, že s motorkou v marocké poušti je větší zábava než nuda v Čenoučku u urny.
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Prezident řádí na své mašině v marockých píscích. Do nudné volební místnosti v Černoučku se tudíž nedostane. Termín voleb přitom sám vyhlásil, jen si ho zřejmě nezanesl do kalendáře mezi události, kvůli kterým stojí za to být doma. Naše demokracie prezidentovu dovolenou přežije. Prezident jen lidu ukazuje, že s motorkou v marocké poušti je větší zábava než nuda v Čenoučku u urny.
Grolichův úspěch má přinést jen stokoruny
Mimořádnou důvěru sázkařů má jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich, který usiluje o senátorský mandát v obvodu Vyškov. Mluvčí Chance Markéta Světlíková uvedla, že jeden z klientů vsadil na jeho vítězství 24 tisíc korun při kurzu 1,01:1. Při úspěchu dostane zpět 24 240 korun včetně původního vkladu. Možný zisk tak činí pouze 240 korun, zatímco případná ztráta celých 24 tisíc. Fortuna na Grolichovo zvolení vypsala kurz 1,02:1.
Mezi další sledované kandidáty patří bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, který kandiduje za Starosty v obvodu Plzeň-město. Proti obhajujícímu senátorovi za ODS Lumíru Aschenbrennerovi je podle Fortuny favoritem s kurzem 1,35:1. Obtížnější výchozí pozici má operní pěvkyně Dagmar Pecková, kandidující za Spolu v Praze 9. Na její zvolení kancelář nabízí 3,6:1, zatímco na obhájce senátorského mandátu Davida Smoljaka 1,2:1.
Osobní rozměr má souboj v Praze 1, kde proti sobě kandidují bratři Jan a Pavel Čižinští. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský, kandidující za Prahu sobě, má na zvolení kurz 1,9:1. Jeho bratr Pavel Čižinský, bývalý starosta Prahy 1 a kandidát Levice, patří s kurzem 20:1 mezi outsidery. Mírným favoritem před Janem Čižinským je nakladatel a spisovatel Jiří Padevět s kurzem 1,8:1.
Volby do obecních zastupitelstev mají tradičně trochu jinou roli než volby ostatní. Z celkových výsledků totiž nelze vyčíst téměř nic, protože největší počet zastupitelů vzejde ze skutečně nezávislých kandidátek. Pozorný divák přesto dokáže i z nadcházejících voleb vyčíst několik důležitých indicií o politické náladě ve společnosti. Čeho si tedy má letos smysl všímat?
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Volby do obecních zastupitelstev mají tradičně trochu jinou roli než volby ostatní. Z celkových výsledků totiž nelze vyčíst téměř nic, protože největší počet zastupitelů vzejde ze skutečně nezávislých kandidátek. Pozorný divák přesto dokáže i z nadcházejících voleb vyčíst několik důležitých indicií o politické náladě ve společnosti. Čeho si tedy má letos smysl všímat?
Stovky milionů přitahuje hlavně Hrad
Z obchodního hlediska nejsou všechny volby stejně atraktivní. Prezidentské hlasování dokáže přitáhnout zájem srovnatelný s velkými sportovními událostmi. Při české prezidentské volbě v roce 2023 oznámily jen Fortuna a Chance přijaté sázky za více než 276 milionů korun. U Tipsportu si tehdy na novou hlavu státu vsadilo 120 tisíc lidí. Sněmovní volby v roce 2025 přinesly osloveným kancelářím podle ČTK dohromady přibližně 175 milionů korun. Tipsport přijal 91,5 milionu, Fortuna 55 milionů, Chance 22 milionů a tehdejší Sazkabet šest milionů korun.
Komunální a senátní volby mají menší publikum. Mluvčí Fortuny Petr Šrain uvedl pro iDNES.cz v článku z 8. října, že na ně sázejí především lidé se znalostí regionální politiky, místních kandidátů a menších uskupení. Fortuna tehdy evidovala vklady kolem tří milionů korun a celkově očekávala přibližně deset milionů. Zájem ovlivňuje také napětí: vedoucí bookmaker Tipsportu Pavol Boško slabší objem sázek na sněmovní volby v roce 2025 vysvětloval mimo jiné tím, že chyběl dramatický souboj o vítězství.
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Adam Scheinherr: Pražská developerská má stavět byty, ne řešit filharmonii
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Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Kolik zůstane sázkovým kancelářím
Objem přijatých sázek ovšem není zisk. Fortuna po prezidentských volbách v roce 2023 oznámila vklady za 230 milionů korun a výplaty výher za 193 milionů. Rozdíl činil 37 milionů korun, přibližně 16 procent přijatých sázek. Šlo však o částku před zdaněním a dalšími náklady, nikoli o čistý zisk společnosti.
U jiných voleb může být výsledek výrazně těsnější. Po sněmovních volbách v roce 2025 Fortuna uvedla, že bookmakeři skončili v mírném plusu. Tehdejší Sazkabet z přijatých šesti milionů korun vyplatil klientům přes 5,5 milionu, takže rozdíl před dalšími náklady nedosáhl ani půl milionu. Pro jednotlivé sázející přitom mohou být následky podstatně citelnější. U Tipsportu tehdy jediný neúspěšný tiket na umístění SPD do třetího místa znamenal ztrátu 400 tisíc korun.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.