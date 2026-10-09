Pavel se vrátil z Maroka k volbám. Napravil chybu, důvěra ale mohla utrpět, míní politologové
Prezident Petr Pavel se nakonec ze soukromé cesty v Maroku vrátil, aby odvolil v Černoučku. Podle politologů oslovených ČTK udělal dobře a může získat zpět ztracené sympatie. Spor o jeho původně plánovanou neúčast však podle nich zbytečně zastínil důležitější témata a mohl oslabit důvěru v prezidentskou instituci.
Prezident Petr Pavel v pátek krátce před 15. hodinou hlasoval v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Kvůli účasti se nakrátko vrátil ze soukromé cesty v Maroku, kam by měl po hlasování opět odcestovat. Novinářům řekl, že ho původně plánovaná neúčast trápila a považoval by ji za chybu. Část kritiky přitom uznal jako oprávněnou, část označil za hysterickou. Politologové oslovení ČTK jeho rozhodnutí vítají, i když upozorňují na možné dopady celé kauzy.
Politickou chybu napravil, sympatie může získat zpět
Podle Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl prezidentův návrat očekávatelný zejména kvůli vyhrocené, místy až hysterické debatě. „Je to asi dobré řešení a myslím si, že je dobře, že tak prezident učinil,“ řekl. Připomněl také, že Pavel změnu svého rozhodnutí vysvětlil a vyjádřil lítost. „Asi to není nic, kvůli čemu by měla kritika přetrvávat, chybovat je lidské,“ dodal.
Petr Pavel nakonec přerušil marockou dovolenou a v Černoučku odvolil. Prezidentská účast v komunálních volbách tak dospěla ke šťastnému konci. Zásadní obálka skončila v urně, prezident před kamerami a původní rozhodnutí nejít k volbám v propadlišti hradní komunikace. Z obyčejného hlasování se podařilo vyrobit drama.
Michal Nosek: Z Maroka za plentu. Pavel udělal z jednoho hlasu státní drama
Názory
Petr Pavel nakonec přerušil marockou dovolenou a v Černoučku odvolil. Prezidentská účast v komunálních volbách tak dospěla ke šťastnému konci. Zásadní obálka skončila v urně, prezident před kamerami a původní rozhodnutí nejít k volbám v propadlišti hradní komunikace. Z obyčejného hlasování se podařilo vyrobit drama.
David Jágr z téže fakulty hodnotí původní rozhodnutí nehlasovat jako velkou politickou chybu, kterou si prezident i jeho tým nakonec uvědomili. „Prezident Pavel v sobě naštěstí nakonec našel politickou odvahu chybu napravit, čímž si může získat snadno ztracené sympatie zase rychle zpátky,“ uvedl. Veřejnost podle něj dokáže politikům odpustit i mnohem závažnější prohřešky, například podezření z korupčních jednání či podvodů. Symbolické záležitosti však často silně rezonují a zůstávají dlouho v paměti.
Jeden hlas, který přesáhl hranice Černoučku
Za nešťastné Jágr považuje především to, že debata o prezidentově účasti ve volbách zastínila řadu důležitějších témat. Význam Pavlova rozhodnutí podle něj přesahuje samotné obecní hlasování. „Hlas pana prezidenta pro obec Černouček podstatný nebude, pro tuto zemi ale rozhodně ano,“ řekl.
Také Milan Školník z České zemědělské univerzity v Praze vítá, že prezident nakonec šel občanům příkladem a hlasoval. Události posledního týdne však podle něj mohly negativně ovlivnit důvěru v prezidentskou instituci, která se jinak těší většinové popularitě. „Je to nepochybně i velkým ponaučením jak pro prezidenta, tak pro hradní tým,“ uvedl. Veřejnou funkci podle něj nelze od soukromých aktivit zcela oddělit. „Pokud zastáváte politické či přímo státnické funkce, je to na 24 hodin po celé funkční období a je třeba na to myslet i při soukromých aktivitách,“ dodal.
Ještě ve středu Hrad změnu neavizoval
Prezidentská kancelář minulý pátek oznámila, že se Pavel kvůli pobytu v zahraničí komunálních voleb nezúčastní. Prezidenta podle tehdejšího vyjádření mrzela chyba v plánování. Následovala kritika od politiků vládních i opozičních stran, kteří zdůrazňovali, že hlava státu má jít občanům příkladem. Ještě ve středu přitom Hrad uváděl, že prezident své rozhodnutí nepřehodnotil. Účast ve volbách vyžadovala jeho osobní návrat: v komunálních volbách nelze hlasovat ze zahraničí ani na voličský průkaz mimo obec trvalého pobytu.