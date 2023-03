Pentagon zveřejnil video srážky dronu s ruskou stíhačkou nad Černým mořem

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo video, které zachycuje, jak se ruské vojenské letadlo přiblížilo k americkému vojenskému dronu a vypustilo v jeho blízkosti palivo. Na konci videa je vidět poškozená vrtule dronu. Americká armáda sdělila, že se ruský stíhací letoun v úterý srazil s americkým průzkumným dronem a zasáhl jeho vrtuli. Bezpilotní letoun, který stíhačka podle USA před tím polila palivem, byl v důsledku srážky zničen a zřítil se do Černého moře. Rusko srážku popřelo.

Reklama

Odtajněné video je dlouhé přibližně 40 sekund a americká armáda jej sestříhala kvůli délce. Záběry jsou ale podle Pentagonu v chronologickém pořadí. Je na něm vidět, jak se ruský stíhací letoun Su-27 blíží k zadní části dronu MQ-9 Reaper a při průletu začíná vypouštět palivo, uvedl Pentagon. Rusko odmítá tvrzení Spojených států, že její letoun při incidentu jednal bezohledně, nebezpečně a neprofesionálně.

Ruská stíhačka poblíž Krymu srazila americký průzkumný dron. Moskva to popřela Politika Ruský bojový letoun Su-27 se srazil s americkým průzkumným dronem Reaper, zasáhl jeho vrtuli, uvedla americká armáda. Dron se následně zřítil do Černého moře. Spojené státy incident označily za riskantní. Rusko popřelo, že by se jeho stíhačky dostaly do kontaktu s americkým dronem. ČTK Přečíst článek

Ministr obrany Lloyd Austin a předseda sboru náčelníků štábů generál Mark Milley ve středu hovořili se svými ruskými protějšky Sergejem Šojguem a Valerijem Gerasimovem. Incident v souvislosti s pokračující ruskou válkou proti Ukrajině zintenzivnil obavy z přímého konfliktu mezi Ruskem a Spojenými státy, což dokládá i skutečnost, jak rychle bylo mezi Washingtonem a Moskvou navázáno telefonické spojení, napsala agentura AP.