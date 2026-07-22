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newstream.cz Reality Ceny bytů dál rostou, trh ale drhne. U ležáků kupci srazí cenu až o 15 procent

Ceny bytů dál rostou, trh ale drhne. U ležáků kupci srazí cenu až o 15 procent

Ceny bytů dál rostou, trh ale drhne. U ležáků kupci srazí cenu až o 15 procent
Profimedia
ČTK, nst

Starší byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o 13 procent. Přestože jejich nabídka vzrostla o třetinu, za metr čtvereční kupující v průměru zaplatili 122 595 korun. Trh se ale začíná dělit: kvalitní nemovitosti mizí rychle, zatímco u horších bytů a domů musejí prodávající stále častěji slevovat. Klidně i 15 procent.

Ceny starších bytů, rodinných domů i nájemního bydlení pokračovaly ve druhém čtvrtletí v růstu. Pod povrchem celorepublikových průměrů se však realitní trh začíná měnit. Nabídek přibývá, prodej se zpomaluje a kupující získávají více prostoru k vyjednávání.

Starší byty se podle analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz prodávaly v průměru za 122 595 korun za metr čtvereční. Meziročně zdražily o 13 procent, proti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Celorepublikové číslo táhly vzhůru především Praha a Jihomoravský kraj.

Rodinné domy meziročně zdražily o devět procent na 68 322 korun za metr čtvereční. Nájemné se po náznaku stabilizace znovu rozběhlo a v průměru dosáhlo 391 korun za metr čtvereční měsíčně, meziročně o 11 procent více.

Ceníky rostou, kupující ale získávají navrch

Rostoucí průměrné ceny na první pohled naznačují, že se prodávajícím nadále daří. Podle Hendrika Meyera, šéfa skupiny EHS, do níž patří také Bezrealitky.cz, se ale stále více rozevírají nůžky mezi představami majitelů a skutečnými možnostmi kupujících.

„Na trhu se teď vyjasňují dvě optiky – majitelů a zájemců. Ti první mají pocit, že trh je stále zahřátý. Jenže realita už ukazuje postupné zadrhávání. Nemovitostí přibývá a prodávají se pomaleji,“ uvedl Meyer.

Kupující se tak podle něj dostávají do lepší pozice. Nabídková cena už u části nemovitostí není konečným číslem, ale spíše začátkem vyjednávání.

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Reality

Prodeje nových bytů v jihomoravské metropoli meziročně vzrostly o čtyřicet procent. Stoupla i nabídka novostaveb na trhu, přesto ceny vzrostly o víc než 12 procent.

nst

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Dobrý byt se prodá rychle, slabší nabídky čekají

Nabídka starších bytů se od začátku roku zvýšila přibližně o třetinu. Ceny přesto pokračovaly v růstu, nejrychleji v regionech, kde byly nemovitosti dosud levnější.

V Moravskoslezském kraji se byty meziročně zdražily o 22 procent, v Jihomoravském o 21 procent a v Ústeckém kraji o 20 procent. V Praze ceny vzrostly o devět procent na 160 300 korun za metr čtvereční.

Výsledky ovlivňuje také skladba nabídky. Nadprůměrně rychle zdražují například zrekonstruované byty v žádaných lokalitách, u metra nebo s dobrou dostupností do centra.

Takové nemovitosti se podle Meyera prodávají rychle a často za plnou cenu. V nabídce ale současně přibývají byty v horším stavu nebo s příliš vysoko nastavenou cenou. U nich už musejí majitelé ustupovat.

„U nemovitostí, které jsou v nabídce déle než tři týdny, se transakční cena běžně pohybuje o sedm až 12 procent pod nabídkovou. Po dvou měsících to bývá dokonce deset až 15 procent,“ uvedl Meyer.

Rozdíl mezi dobře připraveným bytem a problematickou nabídkou se tak zvětšuje. Samotný růst průměrných cen už nevypovídá o tom, že lze za libovolnou nemovitost snadno získat požadovanou částku.

Realitní trh · Q2 2026

Ceny starších bytů

122 595 Kč průměr ČR za m²
Kraj Cena za m² Q2 2026 / Q1 2026 Q2 2026 / Q2 2025
Hlavní město Praha 160 300 Kč +2 % +9 %
Středočeský kraj 98 146 Kč +4 % +10 %
Jihočeský kraj 77 915 Kč −2 % +7 %
Plzeňský kraj 82 406 Kč −3 % +9 %
Karlovarský kraj 63 245 Kč +10 % +13 %
Ústecký kraj 54 922 Kč +12 % +20 %
Liberecký kraj 76 153 Kč −4 % +5 %
Královéhradecký kraj 86 645 Kč −3 % +9 %
Pardubický kraj 73 522 Kč 0 % −3 %
Olomoucký kraj 77 324 Kč −5 % +12 %
Jihomoravský kraj 121 690 Kč +4 % +21 %
Zlínský kraj 74 075 Kč −1 % +12 %
Vysočina 67 487 Kč −2 % +1 %
Moravskoslezský kraj 68 634 Kč +8 % +22 %
Celá ČR 122 595 Kč +3 % +13 %
Zdroj: EHS, Bezrealitky.cz

OBRAZEM: Byt v pražském domě „s dírou“ je na prodej za 63 milionů

Reality

Na pražský realitní trh se dostal byt ve známém domě „s dírou“ na Kavčích Horách. Jde aktuálně o jeden z nejdražších bytů v nabídce realitních kanceláří. Byt o výměře 134 metrů je unikátní zejména svojí polohou s výhledem na západní část Prahy. Je nabízen za 63 milionů korun, nachází se v devátém poschodí domu, má dispozici 4+kk a desetimetrovou terasu.

Dalibor Martínek

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Domy zdražují pomaleji a na kupce čekají déle

U rodinných domů růst cen mírně zpomalil. Meziročně zdražily o devět procent a proti prvnímu čtvrtletí o dvě procenta. Také jejich nabídka se od začátku roku zvýšila zhruba o třetinu.

Kupujících ale ubylo a doba potřebná k prodeji se prodlužuje. I kvalitní domy v atraktivních lokalitách čekají na zájemce v průměru 4,3 týdne. U nemovitostí před rekonstrukcí nebo v méně žádaných místech se prodej protahuje přibližně na 2,3 měsíce.

Cenu si nejlépe drží domy s dobrou dojezdovou vzdáleností do velkých měst, větší zahradou a dostatkem zeleně. Zájem je také o klidné obce se školou, školkou a základní občanskou vybaveností.

Stále větší roli přitom hraje bezprostřední okolí domu – charakter obce, sousedé nebo kvalita veřejného prostoru.

Realitní trh · Q2 2026

Ceny rodinných domů

68 322 Kč průměr ČR za m²
Kraj Cena za m² Q2 2026 / Q1 2026 Q2 2026 / Q2 2025
Hlavní město Praha 118 510 Kč −5 % +7 %
Středočeský kraj 80 791 Kč −3 % +7 %
Jihočeský kraj 53 789 Kč +9 % +16 %
Plzeňský kraj 56 602 Kč −9 % +10 %
Karlovarský kraj 33 789 Kč +9 % −16 %
Ústecký kraj 36 173 Kč +4 % −19 %
Liberecký kraj 56 114 Kč +6 % +9 %
Královéhradecký kraj 46 832 Kč −4 % +1 %
Pardubický kraj 50 446 Kč −4 % +23 %
Olomoucký kraj 48 040 Kč +6 % +14 %
Jihomoravský kraj 66 261 Kč +2 % 0 %
Zlínský kraj 47 594 Kč +6 % +13 %
Vysočina 46 255 Kč +6 % +25 %
Moravskoslezský kraj 46 840 Kč +6 % +10 %
Celá ČR 68 322 Kč +2 % +9 %
Zdroj: EHS, Bezrealitky.cz

Nájemné znovu roste, Praha zatím přibrzdila

Po prvním čtvrtletí se zdálo, že by se růst nájemného mohl uklidnit. Ve druhém čtvrtletí ale ceny nájmů znovu zamířily vzhůru.

Celorepublikový průměr vzrostl mezičtvrtletně o sedm procent a meziročně o 11 procent na 391 korun za metr čtvereční. Výrazný vliv má na toto číslo Praha, protože ve všech ostatních sledovaných regionech zůstalo nájemné pod celostátním průměrem.

Právě v hlavním městě se však růst mezičtvrtletně zastavil. Metr čtvereční se v Praze a jejím metropolitním prstenci pronajímal v průměru za 456 korun, stejně jako v prvním čtvrtletí. Meziročně ale nájmy stále zdražily o pět procent.

Bytová výstavba

Jsme u stropu. Češi přestávají akceptovat neustálý růst cen nemovitostí

Reality

Ceny nemovitostí v prvním pololetí roku opět rostly a začínají narážet na svůj strop. Praha už se v novostavbách dostala v průměru přes sto osmdesát tisíc korun za metr čtvereční. Jak zjistila ve své analýze realitní společnost Svoboda & Williams, lidé už nejsou ochotni neustálý růst cen přijímat a poptávka po novostavbách začíná ochabovat.

Dalibor Martínek

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Podle analýzy jde o první mezičtvrtletní stagnaci pražského nájemného za posledních pět let.

Nejrychlejší mezičtvrtletní růst zaznamenala Olomouc a její okolí, kde nájmy zdražily o 12 procent. Meziročně rostl nejvíce Zlín a okolí, a to o 14 procent. Naopak v Karlových Varech a Jihlavě nájemné proti loňsku mírně kleslo.

Nájemní bydlení · Q2 2026

Ceny nájmů

391 Kč průměr ČR za m² měsíčně
Lokalita Nájem za m² Q2 2026 / Q1 2026 Q2 2026 / Q2 2025
Praha a metropolitní prstenec 456 Kč 0 % +5 %
Středočeský kraj 326 Kč +5 % +8 %
České Budějovice a okolí 242 Kč +6 % +5 %
Plzeň a okolí 278 Kč +4 % +7 %
Karlovy Vary a okolí 223 Kč −1 % −3 %
Ústí nad Labem a okolí 217 Kč +3 % +6 %
Liberec a okolí 268 Kč +4 % +8 %
Hradec Králové a okolí 271 Kč +4 % +11 %
Pardubice a okolí 273 Kč +1 % +8 %
Olomouc a okolí 272 Kč +12 % +4 %
Brno a metropolitní prstenec 362 Kč +5 % +11 %
Zlín a okolí 268 Kč +7 % +14 %
Jihlava a okolí 220 Kč +3 % −2 %
Ostrava a metropolitní prstenec 234 Kč +6 % +3 %
Celá ČR 391 Kč +7 % +11 %
Zdroj: EHS, Bezrealitky.cz

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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