Celní válka se vrací. Trump chystá nová cla na dovoz z desítek zemí
Donald Trump se chystá znovu roztočit celní válku. Podle Financial Times má tento týden oznámit nová cla na dovoz z desítek zemí, a to navzdory varování vlastních poradců před hospodářskými otřesy. Bílý dům zároveň hledá právní cestu, jak zavést i vyšší sazby a obejít problémy, na které Trumpova cla narazila u soudu.
Americký prezident Donald Trump se tento týden chystá oznámit nová cla na dovoz do Spojených států z desítek zemí. S odkazem na své zdroje to napsal server ekonomického deníku Financial Times. V pátek vyprší přechodná desetiprocentní cla, která Washington dosud uplatňoval na veškerý dovoz. Šéf Bílého domu se ke kroku chystá i přesto, že jeho poradci jej varují před rizikem hospodářských otřesů, jaké nastaly, když zavedl cla na začátku svého druhého volebního období.
Podle listu se očekává, že nová cla budou v první fázi na stejné úrovni jako ta stávající, tedy na deseti procentech. Americká administrativa ale zároveň zkoumá možnosti, jak legálně zavést i cla vyšší.
Americký prezident Donald Trump zpřísnil pravidla, podle nichž mohou zbrojařské společnosti nakupovat kritické nerosty a další materiály z Číny a jiných rizikových zemí. Firmy budou muset prokázat, že hledaly bezpečnější dodavatele, a předložit plán, jak se závislosti na zakázaných zdrojích zbaví. Jinak mohou přijít o armádní kontrakty.
Bez Číny, nebo bez armádních zakázek. Trump přitvrdil na americké zbrojaře
Politika
Americký prezident Donald Trump zpřísnil pravidla, podle nichž mohou zbrojařské společnosti nakupovat kritické nerosty a další materiály z Číny a jiných rizikových zemí. Firmy budou muset prokázat, že hledaly bezpečnější dodavatele, a předložit plán, jak se závislosti na zakázaných zdrojích zbaví. Jinak mohou přijít o armádní kontrakty.
V pondělí Trump oznámil zavedení 50procentních cel na část kanadského zboží. Už předtím uvalil 25procentní clo na dovoz z Brazílie.
Varování poradců
Současný americký prezident je dlouhodobě známý svou neutuchající zálibou v zavádění cel. Poradci ho ale tentokrát varují, že by to před volbami do Kongresu plánovanými na začátek listopadu nemusel být dobrý nápad, píše britský list.
Americký nejvyšší soud letos v únoru část Trumpových cel zrušil. Bílý dům na to zareagoval právě zavedením desetiprocentních cel platných do pátku. Podle FT by nová cla byla zavedena v návaznosti na vyšetřování případů nucené práce, což by Trumpovi umožnilo vyhnout se využití mimořádných pravomocí, s čímž u soudu narazil.
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