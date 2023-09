Pavel v OSN: Ukrajina si zaslouží mír, jeho podobu nemůže diktovat Rusko

Ukrajina si zaslouží mír, který bude uzavřen za podmínek stanovených Kyjevem. Nesmí být založený na nespravedlivém kompromisu a jeho podobu nemůže diktovat Rusko coby agresor, uvedl v projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku český prezident Petr Pavel. Připomněl také, že následky ruské invaze pociťuje celý svět vzhledem k ohrožení potravinové bezpečnosti způsobené ruskou blokádou ukrajinských přístavů.

„Rozsáhlá ruská invaze na Ukrajinu představuje jasné porušení Charty OSN a mezinárodního práva, které jsme všichni slíbili ctít,“ řekl v úvodu svého vystoupení Pavel. „Rusko musí bezpodmínečně stáhnout všechna svá vojska z celého území Ukrajiny v rozsahu jejích mezinárodně uznávaných hranic. Vedoucí představitelé Ruska musí nést odpovědnost za zločin agrese vůči svému sousedovi,“ dodal.

„To co si ukrajinský lid skutečně zaslouží, je mír... A má-li být budoucí mír udržitelný, nemůže být založený na nespravedlivém kompromisu nebo na podmínkách vnucených dobyvatelem. A také nesmí ponechat Rusku naději, že jednou naplní své imperiální ambice. Musí se jednat o mír založený na podmínkách napadeného a nikoliv agresora,“ uvedla hlava českého státu.

Pavel rovněž připomněl, že Česko má s vojenskou agresí Moskvy historickou zkušenost vzhledem k okupaci Československa sovětskou armádou po roce 1968. „Česko bude Ukrajinu v její oprávněné obraně podporovat tak dlouho, jak bude potřeba,“ zdůraznil ve svém anglicky předneseném vystoupení. Připomněl rovněž, že ČR pomáhá Kyjevu od začátku války, poskytuje zbraně, munici i humanitární pomoc a přijala obrovské množství ukrajinských uprchlíků.

„Hrozby, kterým čelíme, jsou globální a propojené. Kvůli Rusku a hrstce dalších zemí je dnes náš svět nebezpečnějším a drsnějším místem. Namísto toho, abychom rozvíjeli spolupráci v oblasti bezpečnosti, musíme budovat armády,“ uvedl Pavel.

„Oceňuji, že pan prezident v projevu zdůraznil, že svět nemůže před ruskou agresí zavírat oči, že bezpečnost na Ukrajině se promítá do bezpečnosti v Africe, Latinské Americe i Tichomoří. Jsem rád, že česká zahraniční politika opět mluví jednotným hlasem,“ komentoval slova hlavy státu český ministr zahraničí Jan Lipavský, který je v New Yorku společně s prezidentem.

Čtvrt hodiny trvající projev pronesl Pavel před Valným shromážděním OSN jako první český prezident od roku 2017, kdy na tomto fóru vystoupil jeho předchůdce Miloš Zeman. V následujících letech Česko na VS OSN zastupoval buď premiér nebo ministři zahraničí.