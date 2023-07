Omezení vývozu kovů z Číny je jen začátek, varoval vlivný čínský poradce

Postup Číny kontrolovat vývoz kovů používaných při výrobě polovodičů je jen začátek, uvedl v rozhovoru s listem China Daily vlivný poradce pro obchodní politiku Wej Ťien-kuo. Čína tak vyostřuje svůj technologický boj se Spojenými státy jen několik dní před návštěvou americké ministryně financí Janet Yellenové, upozornila agentura Reuters.

Reklama

Akcie některých čínských producentů kovů druhým dnem za sebou zpevnily. Investoři sázejí na to, že vyšší ceny gallia a germania, na které se vývozní omezení Pekingu zaměřují, by mohly zvýšit těmto firmám tržby.

Germanium se používá ve vyspělých počítačových čipech, plastech či ve vojenských zařízeních, jako jsou například přístroje pro noční vidění. Gallium se používá při výrobě radarů a radiokomunikačních zařízení, satelitů a světelných diod LED.

Náhlé oznámení Číny, že od 1. srpna zavede kontrolu vývozu některých produktů z gallia a germania, používaných také v elektromobilech a kabelech z optických vláken, způsobilo, že firmy se začaly snažit zajistit si dodávky. Výsledkem byl růst cen. Podle analytiků bylo toto opatření oznámeno v předvečer amerického Dne nezávislosti a před čtvrteční návštěvou Yellenové v Pekingu, aby vyslalo jasný signál americké vládě, která se zaměřuje na čínský sektor čipů a která tlačí na spojence, jako je Japonsko a Nizozemsko, aby ji následovali.

Omezení pro Čínu. Spojené státy jí chtějí omezit přístup ke svým cloudovým službám Politika Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se chystá omezit přístup čínských společností k americkým cloudovým službám. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom informoval americký deník The Wall Street Journal. Bude-li opatření přijato, firmy jako Amazon či Microsoft budou patrně nuceny žádat vládu o povolení poskytovat čínským zákazníkům cloudové služby využívající pokročilé čipy pro umělou inteligenci, napsal deník. ČTK Přečíst článek

Krok Číny také vyvolává obavy, zda by mohlo následovat omezení vývozu kovů vzácných zemin. Analytici upozorňují, že Čína před 12 lety omezila dodávky v rámci sporu s Japonskem. Čína je největším světovým producentem kovů vzácných zemin používaný v elektromobilech či vojenském vybavení.

Podle analytiků je omezení obchodu s kovy druhým a zatím největším protiopatřením Číny v dlouhodobém boji s USA v oblasti vyspělých technologií. V květnu Čína zakázala některým důležitým domácím průmyslovým odvětvím nakupovat od amerického výrobce paměťových čipů Micron.

Wej Ťien-kuo je bývalým náměstkem ministra obchodu a v současnosti je místopředsedou státem podporovaného institutu nazvaného Čínské centrum pro mezinárodní ekonomické výměny. V rozhovoru také například uvedl, že země by se měly připravit na další kroky, pokud budou pokračovat v tlaku na Čínu. Kontrolu vývozu označil za "dobře promyšlený silný úder" a za "pouhý začátek".

Budoucnost patří lithiu. Rusko a Čína investují do dolů v Bolívii miliardy Zprávy z firem Čína a Rusko investují 1,4 miliardy dolarů (téměř 31 miliard korun) do dvou lithiových dolů v Bolívii. Oznámila to bolivijská vláda. Na kov, který se využívá pro výrobu baterií do elektromobilů, je tato jihoamerická země bohatá a ložisko v solné poušti Uyuni (na snímku) je podle bolívijských představitelů údajně největší na světě. ČTK Přečíst článek

Státní list Global Times v úvodníku k omezení vývozu napsal, že jde o praktický způsob, jak Washingtonu a jeho spojencům sdělit, že jejich snaha omezit Čínu v pořizování vyspělejších technologií je chybou.

Washington nyní zvažuje nová omezení dodávek špičkových mikročipů do Číny. Očekává se také, že USA a Nizozemsko dál omezí prodej zařízení na výrobu čipů do Číny, aby se zabránilo používání jejich technologií čínskou armádou.