Okamura: Na pomoc Ukrajině odešlo 140 milionů bez dohody. Podobné kroky se musí předem konzultovat
Česko přispělo přibližně 140 miliony korun do mezinárodní iniciativy financující americké zbraně pro Ukrajinu. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura krok označil za rozporný s programovým prohlášením vlády a po jednání s koaličními partnery prosadil požadavek, aby se podobná rozhodnutí napříště předem projednávala.
Česko do mezinárodní iniciativy PURL (Priority Ukraine Requirements List), prostřednictvím níž evropské státy a Kanada financují americké vojenské vybavení pro Ukrajinu, poslalo zhruba 140 milionů korun. Výši příspěvku v pátek po jednání koaličních lídrů poprvé veřejně uvedl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura.
Podle něj je částka sama o sobě ve státním rozpočtu nevýznamná, problém však představuje způsob, jakým bylo rozhodnutí přijato.
Okamura: Nejde o peníze, ale o princip
Okamura uvedl, že s premiérem Andrejem Babišem (ANO) i dalšími představiteli koalice hovořil o nutnosti lepší komunikace mezi vládními stranami.
„Řekl jsem, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů měl pocit nebo viděl, že nějaké téma nebo rozhodnutí může být hraniční při porovnání s programovým prohlášením, abychom se včas informovali, aby k tomu proběhla krátká diskuse. To se teď nestalo,“ řekl novinářům.
Schůzka šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury s majitelem zbrojařské skupiny CSG Michalem Strnadem překvapila i poslance SPD Jaroslava Foldynu. Setkání označil za neobvyklé a chce k němu podrobné vysvětlení.
Schůzka Strnada s Okamurou překvapila Foldynu. Budu chtít vysvětlení, říká
Politika
Schůzka šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury s majitelem zbrojařské skupiny CSG Michalem Strnadem překvapila i poslance SPD Jaroslava Foldynu. Setkání označil za neobvyklé a chce k němu podrobné vysvětlení.
Podle Okamury se jednání neslo v pracovní atmosféře a nikdo proti návrhu na lepší koordinaci nevystoupil.
Odmítl zároveň vyjádření premiéra Babiše, že předseda SPD celé věci nerozumí. „Já premiérovi řekl, že jsem měl podrobné informace, on si zřejmě myslel, že je nemám,“ uvedl. Informace podle svých slov získal už při pondělním jednání s předsedou Motoristů Petrem Macinkou.
SPD: Krok odporuje programovému prohlášení
Macinka před odletem na summit NATO v Ankaře oznámil, že Česko do iniciativy PURL přesměruje prostředky z některých již rozpočtovaných projektů.
Rozhodnutí vyvolalo kritiku SPD, protože vláda ANO, SPD a Motoristů dosud odmítala financovat nákup zbraní pro Ukrajinu. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, přestože ji ponechala v chodu.
Bývalý prezident Václav Klaus a předseda Sněmovny Tomio Okamura podpořili na konferenci německou AfD. Stranu, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, označili za oběť diskriminace a popřáli jí volební úspěch.
Klaus a Okamura vystoupili u AfD. Straně označované za extremistickou popřáli cestu k vládě
Politika
Bývalý prezident Václav Klaus a předseda Sněmovny Tomio Okamura podpořili na konferenci německou AfD. Stranu, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, označili za oběť diskriminace a popřáli jí volební úspěch.
Okamura trvá na tom, že příspěvek do PURL není v souladu s programovým prohlášením vlády, které podle něj klade důraz na podporu diplomatických kroků vedoucích k ukončení války.
„Nikdo nezpochybňuje, že je to v gesci ministra zahraničí. Už to rozhodl, už je to tam nevratně posláno,“ uvedl. Podle něj nejde především o výši částky.
„I kdyby to byl milion korun nebo sto tisíc korun a bylo to v rozporu s programovým prohlášením vlády, tak je to špatně. Když se něco podepíše a něco se vzájemně slíbí, tak se to má dodržovat,“ dodal.
Turek: Nejde o koaliční krizi
Poslanec Motoristů Filip Turek odmítl, že by spor kolem financování Ukrajiny znamenal vážnější problém uvnitř vládní koalice. „Když občas vynecháte koaliční radu, může potom vzniknout nějaký informační šum mezi koaličními partnery a je to škoda,“ řekl novinářům.
Podle něj je potřeba o citlivých tématech jednat nejprve uvnitř koalice, nikoli prostřednictvím médií. Situace podle něj vypadala navenek dramatičtěji, než jaká byla při samotném jednání.
Koalice řešila i školskou reformu
Vedle financování Ukrajiny se koaliční lídři zabývali také návrhem SPD na zrušení deváté třídy základní školy. Podle analýzy hnutí by takový krok mohl státnímu rozpočtu ušetřit až 50 miliard korun ročně. „Nad tímto návrhem je v podstatě shoda, premiér i další se vyjádřili, že se jim ten návrh líbí,“ uvedl Okamura. Koalice podle něj jednala také o plnění programového prohlášení vlády a o programu podzimní schůze Poslanecké sněmovny.