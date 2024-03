Ruští dobrovolníci bojující na straně Ukrajiny tvrdí, že díky svým nedávným vpádům z ukrajinského území do ruského pohraničí pomohli předejít eskalaci bojů na ukrajinské frontě. Uvedli to na tiskové konferenci, kterou uspořádala ukrajinská agentura Ukrinform.

Ruští dobrovolníci z Legie Svoboda Rusku minulý týden ohlásili, že se jim podařilo překročit i s tanky ukrajinsko-ruskou hranici a ovládnout vesnici Ťotkino v ruské Kurské oblasti. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že se mu pokus o vpád podařilo odrazit a že ruské síly způsobily útočníkům značné ztráty. Soudě z dalších oznámení ruského ministerstva obrany pokračovaly střety na ukrajinsko-ruské hranici i v dalších dnech.

„Přesměrovali jsme na sebe taktické letectvo. Provedlo přes 230 úderů, přičemž všechny bomby spadly na ruské území. Díky naší operaci mohly ukrajinské ozbrojené síly stabilizovat frontu a zajistit ochranu úseků, kde se očekával rozsáhlý útok Ruska,“ sdělil na konferenci představitel Legie Svoboda Rusku Alexej Baranovskij.

Na konferenci vystoupil kromě toho také představitel oddílu Ruský dobrovolnický sbor a zástupce uskupení Sibiřský prapor, které se taktéž hlásí k operacím v ruském pohraničí.

Rusové podle Baranovského chtěli ještě před blížícím se uvedením ruského prezidenta Vladimira Putina do úřadu v jeho novém funkčním období přejít do většího útoku na ukrajinské frontě. „Naše operace tyto útočné plány ruské armády ve vojenském smyslu překazila. Byli donuceni převést značné množství sil od Kupjansku v Charkovské oblasti, aby udrželi svoji Belgorodskou a Kurskou oblast,“ sdělil Baranovskij.

Ruské síly podle Baranovského při střetech v pohraničí přišli o 651 lidí. Dalších 908 jich utrpělo zranění a 37 upadlo do zajetí. Proukrajinským bojovníkům se kromě toho údajně podařilo zničit 121 kusů vojenské techniky a 50 dalších kusů vyřadit z provozu. Podobná prohlášení nelze bezprostředně ověřit. Ruské úřady se ke svým ztrátám při potlačování bojů na rusko-ukrajinské hranici nevyjádřily.

Do ruského pohraničí se ruským milicím bojujícím na straně Ukrajiny podařilo vpadnout už loni na jaře. K vpádům se tehdy přihlásila rovněž uskupení Ruský dobrovolnický sbor a Legie Svoboda Rusku.