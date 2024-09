OBRAZEM: Zeman slaví osmdesátiny. Mezi gratulanty je Fico, dorazit má Babiš

Bývalý prezident Miloš Zeman slaví 80. narozeniny ve čtyřhvězdičkovém hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou. Mezi prvními hosty, kteří dorazili a Zeman je přijal před novináři, byli slovenští politici, premiér Robert Fico a ministr obrany Robert Kaliňák. Po přivítání každému daroval výtisk své poslední knihy Prezidentský úděl, kterou jim také podepsal.

Zemanův mediální zástupce Jiří Ovčáček před časem řekl, že pozvání na oslavu přijali významní zahraniční hosté, kteří se pohybují v nejvyšších patrech politiky. Bližší informace však neuvedl. Zemanovi by měl přijet poblahopřát bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl to novinářům poté, co v Průhonicích u Prahy hlasoval v druhém kole senátních voleb.

FOTOGALERIE: Zeman slaví osmdesátiny

Například bývalý prezident Václav Klaus oslavil před třemi lety 80. narozeniny v Jižních zahradách Pražského hradu, zúčastnilo se několik set hostů. Mezi gratulanty byli třeba arcibiskup Dominik Duka, režisér Juraj Jakubisko nebo bývalý premiér Petr Nečas. Popřál mu i tehdejší prezident Zeman, který ho vyzval k návratu do politiky.

Zeman, který v politice aktivně působil od 90. let, byl předsedou jednobarevné menšinové vlády sociální demokracie v letech 1998 až 2002. V roce 2003 se neúspěšně ucházel o prezidentský úřad. Do nejvyšší státní funkce byl zvolen v roce 2013 v první přímé volbě hlavy státu. Své druhé prezidentské období ukončil loni 8. března.

