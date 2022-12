Obchodník se smrtí But se vrací do Ruska. USA ho vyměnily za basketbalistku Grinerovou

Ruské úřady propustily z vězení americkou basketbalistku Brittney Grinerovou, informuje agentura Reuters s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí. Basketbalistku převzali američtí úředníci. Spojené státy Grinerovou vyměnily za vězněného ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, jehož příběh byl inspirací pro film Obchodník se smrtí s Nicolasem Cagem v hlavní roli.

Reklama

K výměně trestanců fyzicky došlo v dopoledních hodinách na letišti v Abú Dhabí.

Americký prezident Joe Biden uvedl, že s Grinerovou před okamžikem mluvil. „Je v bezpečí. Je v letadle. Je na cestě domů,” napsal Biden na Twitteru. Příspěvek doplnil fotografií z Oválné pracovny, na které je také viceprezidentka Kamala Harrisová, šéf americké diplomacie Antony Blinken a manželka Grinerové Cherelle.

Biden podle stanice CNN dříve výměnu Grinerové za obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, schválil. Výměna se nevztahovala na bývalého vojáka Paula Whelana, dalšího Američana, který je podle Washingtonu v Rusku neprávem vězněn.

Grinerovou zadrželi na moskevském letišti Šeremeťjevo těsně před útokem ruské armády na Ukrajinu, tedy v době stupňujícího se napětí mezi Ruskem a USA. Basketbalistku ruské úřady obvinily z pašování drog kvůli tomu, že u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Dvojnásobná olympijská vítězka byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog.

Druhý viník farmaceutického megapodvodu firmy Theranos dostal 13 let Money Soud poslal na téměř 13 let do vězení bývalého prezidenta farmaceutické společnosti Theranos Rameshe "Sunnyho" Balwaniho. Odsouzen byl za podvod vůči investorům, zákazníkům i pacientům. Informovala o tom agentura AP. V listopadu přitom za stejný čin poslal soud do vězení i zakladatelku Theranosu Elizabeth Holmesovou, té udělil trest v délce 11 let a tři měsíce. Firma Theranos slibovala revoluci v medicíně, konkrétně technologii výrazně zjednodušující krevní testy, která se později ukázala jako vadná. ČTK Přečíst článek