Kupka chce z ODS silnou opoziční sílu. Slíbil reformy, stínovou vládu i důraz na Západ
Martin Kupka před delegáty kongresu ODS představil svou vizi strany jako sebevědomé a kompetentní opozice. Pokud bude zvolen předsedou, chce občanské demokraty připravit na návrat do vlády prostřednictvím reforem, silného programu a důsledné kontroly kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Bývalý ministr dopravy Martin Kupka chce jako předseda ODS vybudovat silnou, sebevědomou a kompetentní opoziční stranu. Ve svém kandidátském projevu na kongresu občanských demokratů v Praze uvedl, že ODS musí být viditelnou silou, která bude vládu ANO, SPD a Motoristů důsledně kontrolovat a nutit ji k odpovědnosti.
Podle Kupky se strana nesmí smířit se současným způsobem vládnutí, který označil za účelové spojenectví založené na protislužbách a osobních zájmech. ODS má podle něj systematicky pojmenovávat chyby vlády, brzdit je a tam, kde se to nepodaří, nabídnout vlastní řešení do budoucna.
Kupka zároveň jasně vymezil hlavní politické soupeře. Za protivníky ODS označil strany, které chtějí Česko vyvést z Evropské unie a NATO, nostalgicky se vracejí k poměrům před rokem 1989 nebo usilují o omezování ekonomické a politické svobody. Cílem ODS je podle něj návrat do vlády nikoli kvůli straně samotné, ale kvůli budoucnosti České republiky.
Členové ODS si před kongresem pochvalují, jak se strana při změně vedení probudila k životu. Jaký se v ní najednou rozhořel názorový kvas. Výsledkem má být nová ODS, svěží, plná elánu a nasazení, stojící na důrazu na tržní ekonomiku. Očekává se, že novým motorem se stane Martin Kupka.
Občanští demokraté se podle Kupky musí znovu pevně spojit s reformami a stát se první volbou pro podnikatele. Jako priority zmínil snížení daňové zátěže práce a omezení daňových výjimek. Strana podle něj nemá pouze kritizovat, ale přicházet s konkrétními návrhy, mimo jiné prostřednictvím stínové vlády, která by působila nejen v Praze, ale i v regionech.
Součástí Kupkovy vize je také oživení vnitrostranické debaty. Plánuje lokální programové konference a následné celostátní jednání, které má vést k aktualizaci hlavních programových tezí. „Pokud nepochopíme, že se svět změnil, nemůžeme vyhrávat,“ uvedl.
V zahraniční politice se Kupka jednoznačně přihlásil k prozápadní orientaci Česka. Podpořil členství v EU a NATO a zdůraznil nutnost podpory Ukrajiny, která čelí ruské vojenské agresi. Jeho protikandidátem v boji o post předsedy ODS je místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan.