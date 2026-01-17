Nový magazín právě vychází!

Kupka chce z ODS silnou opoziční sílu. Slíbil reformy, stínovou vládu i důraz na Západ

Kupka chce z ODS silnou opoziční sílu. Slíbil reformy, stínovou vládu i důraz na Západ

Kandidát na předsedu ODS Martin Kupka
ČTK
Martin Kupka před delegáty kongresu ODS představil svou vizi strany jako sebevědomé a kompetentní opozice. Pokud bude zvolen předsedou, chce občanské demokraty připravit na návrat do vlády prostřednictvím reforem, silného programu a důsledné kontroly kabinetu ANO, SPD a Motoristů.

Bývalý ministr dopravy Martin Kupka chce jako předseda ODS vybudovat silnou, sebevědomou a kompetentní opoziční stranu. Ve svém kandidátském projevu na kongresu občanských demokratů v Praze uvedl, že ODS musí být viditelnou silou, která bude vládu ANO, SPD a Motoristů důsledně kontrolovat a nutit ji k odpovědnosti.

Podle Kupky se strana nesmí smířit se současným způsobem vládnutí, který označil za účelové spojenectví založené na protislužbách a osobních zájmech. ODS má podle něj systematicky pojmenovávat chyby vlády, brzdit je a tam, kde se to nepodaří, nabídnout vlastní řešení do budoucna.

Kupka zároveň jasně vymezil hlavní politické soupeře. Za protivníky ODS označil strany, které chtějí Česko vyvést z Evropské unie a NATO, nostalgicky se vracejí k poměrům před rokem 1989 nebo usilují o omezování ekonomické a politické svobody. Cílem ODS je podle něj návrat do vlády nikoli kvůli straně samotné, ale kvůli budoucnosti České republiky.

Dalibor Martínek: Renesance ODS neuškodí Babišovi, ale lidovcům a TOP 09

Názory

Členové ODS si před kongresem pochvalují, jak se strana při změně vedení probudila k životu. Jaký se v ní najednou rozhořel názorový kvas. Výsledkem má být nová ODS, svěží, plná elánu a nasazení, stojící na důrazu na tržní ekonomiku. Očekává se, že novým motorem se stane Martin Kupka.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Občanští demokraté se podle Kupky musí znovu pevně spojit s reformami a stát se první volbou pro podnikatele. Jako priority zmínil snížení daňové zátěže práce a omezení daňových výjimek. Strana podle něj nemá pouze kritizovat, ale přicházet s konkrétními návrhy, mimo jiné prostřednictvím stínové vlády, která by působila nejen v Praze, ale i v regionech.

Součástí Kupkovy vize je také oživení vnitrostranické debaty. Plánuje lokální programové konference a následné celostátní jednání, které má vést k aktualizaci hlavních programových tezí. „Pokud nepochopíme, že se svět změnil, nemůžeme vyhrávat,“ uvedl.

V zahraniční politice se Kupka jednoznačně přihlásil k prozápadní orientaci Česka. Podpořil členství v EU a NATO a zdůraznil nutnost podpory Ukrajiny, která čelí ruské vojenské agresi. Jeho protikandidátem v boji o post předsedy ODS je místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan.

Aktualizováno

Fiala ukazuje nástupce. ODS si na kongresu vybírá mezi kontinuitou a radikální změnou

Politika

ČTK

Fiala ukazuje nástupce. ODS si na kongresu vybírá mezi kontinuitou a radikální změnou

ČTK
Občanští demokraté zahájili v Praze dvoudenní volební kongres, na němž se rozhodne o novém vedení strany. Odcházející předseda Petr Fiala otevřeně podpořil místopředsedu Martina Kupku. Ten slibuje návrat k reformám a posílení pravicové identity ODS, zatímco jeho vyzyvatel Radim Ivan přichází s vizí „Česka bez regulací“.

Českou hymnou dnes v pražském hotelu Clarion odstartoval dvoudenní kongres Občanské demokratické strany. Jeho hlavním bodem je volba nového předsedy, kterého si ODS vybírá po odchodu Petra Fialy. Ten ještě před zahájením kongresu jasně označil svého favorita – místopředsedu strany Martina Kupku, jenž podle něj ztělesňuje kontinuitu a má předpoklady být „dobrým předsedou“.

Kupka má jediného protikandidáta, místostarostu Ostravy-Jihu Radima Ivana. Nízký počet kandidátů Fiala nepovažuje za problém a zdůraznil, že ODS je demokratickou stranou s vnitřní debatou, nikoli autoritářským projektem jednoho lídra. Přál si, aby strana i nadále zůstala úspěšná a dokázala v budoucnu znovu převzít odpovědnost za řízení země.

Nová vláda Andreje Babiše

David Ondráčka: 108:92, teď se ukáže, kdo umí dělat politiku

Názory

Babišova vláda získala ve sněmovně důvěru, ANO má pod sebou všechny vládní mocenské páky a bude vládnout. Co má v této chvíli dělat opozice, aby zase dokázala konkurovat?

David Ondráčka

Přečíst článek

Kupka vstupuje do boje s příslibem kompetentní pravicové nabídky. V opozici chce posilovat značku ODS a oslovovat voliče i ve středu politického spektra. Zdůrazňuje, že strana nemá jen kritizovat vládu, ale přicházet s vlastními řešeními problémů, jako jsou bydlení, zdravotnictví, vzdělávání či infrastruktura.

Radim Ivan naopak nabízí ostře liberální vizi. ODS by podle něj měla být stranou aktivních lidí a inkubátorem nových myšlenek. Prosazuje výrazné snížení zdanění práce, zrušení některých odvodů a minimum regulací. Česko by se podle něj mělo stát byznysovým rájem Evropy a skoncovat s nárokovým hospodářstvím.

Kongresu se zúčastnil i bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas, podle něhož zůstane strana i nadále pravicová, názorově pluralitní a orientovaná na budoucnost země. Naopak další exšéf Mirek Topolánek už dříve oznámil, že na kongres nepřijde.

Spojenectví je důležité

Lídři bývalé vládní koalice na dnešním kongresu ODS mluvili o potřebě další spolupráce, odcházejícímu předsedovi občanských demokratů Petru Fialovi poděkovali. Předseda lidovců Marek Výborný věří v to, že strany bývalé vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, a KDU-ČSL) budou úzce a racionálně konzultovat své další kroky. Bez spolupráce mohou pohořet už v podzimních senátních volbách, řekl. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel delegátům řekl, že ODS a TOP 09 spolu nemusí ve všem souhlasit, ale v klíčových věcech by měly držet jednu linii.

Stanislav Šulc: Vizionář, převozník, nebo hrobař. Koho si zvolí ODS do svého čela?

Názory

Stanislav Šulc

Dalibor Martínek: Renesance ODS neuškodí Babišovi, ale lidovcům a TOP 09

Dalibor Martínek
Členové ODS si před kongresem pochvalují, jak se strana při změně vedení probudila k životu. Jaký se v ní najednou rozhořel názorový kvas. Výsledkem má být nová ODS, svěží, plná elánu a nasazení, stojící na důrazu na tržní ekonomiku. Očekává se, že novým motorem se stane Martin Kupka.

Kličovou otázkou kolem revitalizované strany je, zda o ni vlastně bude ve společnosti zájem. Jestli vůbec je po kapitalistické ideologii poptávka. Václav Klaus stavěl ODS jako konzervativní stranu založenou na tržní ekonomice, osobních svobodách, malém státu, řádném hospodaření státu. Byl na to správný čas. Lidé slyšeli na protipól k svrženému komunistickému režimu. Jenže mezitím přišla doba kmotrů, s které měl stranu vyléčit Petr Fiala. A uplynulo přes třicet let. Zájem lidí o ideologie logicky vychládá. Chtějí funkční stát a peníze na účtu.

Václav Klaus si v posledních letech notuje s Milošem Zemanem, že politika se vyprázdnila, místo levicových a pravicových ideálů vítězí populismus. Mají pravdu. Takže klíčová otázka pro ODS je, zda na novu, dynamickou tržní ekonomiku bude voliči slyšet. Kandidát na prvního místopředsedu Tomáš Portlík například avizuje, že na kongresu představí oprášení takzvaných poděbradských artikul, základní programové teze stanovené za Klausovy éry. Bude to stačit?

Nová vláda Andreje Babiše

David Ondráčka: 108:92, teď se ukáže, kdo umí dělat politiku

Názory

Babišova vláda získala ve sněmovně důvěru, ANO má pod sebou všechny vládní mocenské páky a bude vládnout. Co má v této chvíli dělat opozice, aby zase dokázala konkurovat?

David Ondráčka

Andrej Babiš se ideologií nezabývá. Pochopil, že hospodaření státu je kabát, který je vlastně většině lidí ukradený. Výše platu či penze je košile. Na svůj populismus stahuje voliče zleva i zprava. Sociální demokracii přivedl k záhubě.

Aby se „nová ODS“ chytila, těžko jí k tomu budou stačit nové artikuly nebo objíždění země. Kupku známe jako ministra. Byl pracovitý, dostatečně čestný a dobře komunikoval. V řadách ODS však zaznívá, že je příliš „hodný“. Řada členů by si představovala nějaký tvrdší kartáč. Ten však, zdá se, není k dispozici. Aby v příštích volbách porazila restaurovaná strana Babiše, musel by se on dopustit něčeho nepředstavitelného. Což je zatím nepředstavitelné, už se dopustil lecčeho, a nic.

Ti, kdo by měli mít z broušení zubů ODS největší obavu, jsou proto partneři ze zemřelé Spolu. Klub poslanců TOP 09 má jen devět členů, je menší než ten Motoristů. Za svou krátkou existenci přišli topkaři o své nejvýraznější osobnosti, Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Končí i ne tak výrazná Markéta Pekarová Adamová. Schválně, kdo teď z hlavy vyjmenuje aspoň tři členy strany? Nebo jméno jejího nového předsedy?

Andrej Babiš

Babišova vláda získala důvěru Sněmovny po rekordně dlouhé debatě

Politika

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech. Poslanecká schůze bude pokračovat v pátek.

ČTK

Lidovci dostali v roce 2017, kdy ještě kandidovali do sněmovny samostatně, pouhých 5,8 procenta hlasů. Poslední dvoje volby se proto z rozumu, aby měli zastoupení ve sněmovně, dobrovolně nivelizovali. Jim možná osamostatnění může pomoci, aby opět našli svou tvář. Ale, bude to příště stačit na sněmovnu?

Martin Kupka v rámci zbrojení před kongresem ohlašuje, že „pokračování koalice Spolu není ve hře.“ Někteří i vrcholní členové ODS však připouštějí, že na podzim při komunálních volbách by se koncept zejména v Praze možná vyplatilo oprášit. Nicméně poslancům dvou menších stran koalice zvoní hrana.

Stanislav Šulc: Vizionář, převozník, nebo hrobař. Koho si zvolí ODS do svého čela?

Názory

Blíží se hodina H dne D pro poslední velkou stranu, která vznikla v polistopadové euforii, utvářela místní politiku a nepřímo dala vzniknout i populistickým hnutím. ODS je na křižovatce a vydat se dobrým směrem, ať už to znamená cokoli, bude složité.

Stanislav Šulc

