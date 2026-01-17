Glosa Michala Noska: ODS je pod Kupkou, musí straně vrátit smysl
Zvolení Martina Kupky do čela ODS znamená konec jedné éry, nikoli nový začátek. Odchod Petra Fialy po dvanácti letech je přiznáním, že strana v posledních letech ztratila tah na branku i jasnější identitu. Kupka teď stojí před úkolem ODS nejen řídit, ale znovu jí dát smysl.
Volba Martina Kupky novým předsedou ODS není překvapivá. Nový předseda sází na kontinuitu, což může uklidnit stranické struktury, ale navenek to nestačí. ODS dnes není ani protestní silou, ani jednoznačnou reformní značkou. Pokud zůstane jen u opatrného navazování na slavnější minulost, těžko přesvědčí voliče, že nabízí něco víc než slušnou, ale nevýraznou opozici. Bez jasného cíle.
Důraz na kontrolu vlády ANO, SPD a Motoristů je logický, opozice je však už nyní plná hlasité kritiky. O tu se již postarali Piráti. ODS se proto musí odlišit obsahem. Návrat k tématům nižších daní, podpory podnikání a ekonomické svobody dává směr, ale klíčové bude, zda je dokáže transformovat do konkrétních a srozumitelných návrhů.
Členové ODS si před kongresem pochvalují, jak se strana při změně vedení probudila k životu. Jaký se v ní najednou rozhořel názorový kvas. Výsledkem má být nová ODS, svěží, plná elánu a nasazení, stojící na důrazu na tržní ekonomiku. Očekává se, že novým motorem se stane Martin Kupka.
Pozitivním signálem volebního kongresu je snaha posílit práci v regionech a vytvořit stínovou vládu. Právě odtržení od běžných voličů mimo velká města patří k největším slabinám strany. Bez jejich znovuzískání zůstane návrat do vlády jen ambicí na papíře.
ODS má jednoznačný postoj k EU, NATO i podpoře Ukrajiny, což ji jasně vymezuje vůči radikálům. V době, kdy voliči řeší hlavně ceny a životní úroveň, ale musí přesvědčit, že umí nabídnout i praktická řešení. Kupkův úspěch tak nebude měřen ušlechtilými projevy, ale tím, zda ODS dokáže být znovu slyšet, a být brána vážně.
Občanskou demokratickou stranu povede dosavadní místopředseda a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. V tajné volbě na pražském kongresu porazil místostarostu Ostravy-Jihu Radima Ivana. Kupka chce z ODS vybudovat sebevědomou opoziční sílu a vrátit ji zpět do vlády.
