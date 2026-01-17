Nový magazín právě vychází!

Glosa Michala Noska: ODS je pod Kupkou, musí straně vrátit smysl

Martin Kupka, předseda ODS
Michal Nosek
Michal Nosek

Zvolení Martina Kupky do čela ODS znamená konec jedné éry, nikoli nový začátek. Odchod Petra Fialy po dvanácti letech je přiznáním, že strana v posledních letech ztratila tah na branku i jasnější identitu. Kupka teď stojí před úkolem ODS nejen řídit, ale znovu jí dát smysl.

Volba Martina Kupky novým předsedou ODS není překvapivá. Nový předseda sází na kontinuitu, což může uklidnit stranické struktury, ale navenek to nestačí. ODS dnes není ani protestní silou, ani jednoznačnou reformní značkou. Pokud zůstane jen u opatrného navazování na slavnější minulost, těžko přesvědčí voliče, že nabízí něco víc než slušnou, ale nevýraznou opozici. Bez jasného cíle.

Důraz na kontrolu vlády ANO, SPD a Motoristů je logický, opozice je však už nyní plná hlasité kritiky. O tu se již postarali Piráti. ODS se proto musí odlišit obsahem. Návrat k tématům nižších daní, podpory podnikání a ekonomické svobody dává směr, ale klíčové bude, zda je dokáže transformovat do konkrétních a srozumitelných návrhů.

Pozitivním signálem volebního kongresu je snaha posílit práci v regionech a vytvořit stínovou vládu. Právě odtržení od běžných voličů mimo velká města patří k největším slabinám strany. Bez jejich znovuzískání zůstane návrat do vlády jen ambicí na papíře.

ODS má jednoznačný postoj k EU, NATO i podpoře Ukrajiny, což ji jasně vymezuje vůči radikálům. V době, kdy voliči řeší hlavně ceny a životní úroveň, ale musí přesvědčit, že umí nabídnout i praktická řešení. Kupkův úspěch tak nebude měřen ušlechtilými projevy, ale tím, zda ODS dokáže být znovu slyšet, a být brána vážně.

Pražský kongres ODS dnes zvolil novým předsedou strany Martina Kupku. V tajném hlasování získal 327 hlasů z celkem 508 platných, jeho protikandidát Radim Ivan obdržel podporu 138 delegátů. Dosavadní předseda Petr Fiala po dvanácti letech funkci opustil, Kupka mu za dlouholetou práci pro stranu veřejně poděkoval.

Kupka ve svém kandidátském projevu zdůraznil, že chce, aby ODS byla „silná, sebevědomá a kompetentní“. Strana podle něj musí sehrát roli důsledné opoziční síly vůči vládě ANO, SPD a Motoristů. „Budeme vládu kontrolovat, pojmenovávat její chyby a brzdit je. Tam, kde se to nepodaří, nabídneme vlastní řešení,“ řekl delegátům.

Za hlavní protivníky ODS označil politické subjekty, které chtějí Česko vyvést z NATO či Evropské unie, případně podle něj ohrožují ekonomickou a politickou svobodu. Cílem ODS je podle Kupky návrat do vlády. „Ne proto, že je to dobré pro ODS, ale proto, že je to dobré pro Českou republiku,“ uvedl.

Nový předseda chce ODS znovu pevně spojit s reformami a vrátit jí pozici první volby pro podnikatele. Strana by se měla zaměřit mimo jiné na snížení daňové zátěže práce a omezení daňových výjimek. Zároveň plánuje vytvoření stínové vlády, která by působila nejen v Praze, ale i v regionech.

Kupka avizoval sérii lokálních programových konferencí a následné celostranické jednání. ODS chce aktualizovat své programové teze. „Pokud nepochopíme, že se svět změnil, nemůžeme vyhrávat,“ řekl.

V zahraničněpolitických otázkách se Kupka jasně přihlásil k členství Česka v EU a NATO a podpoře Ukrajiny čelící ruské agresi. Podle něj by se Česká republika měla realistickou politikou stavět na stranu práva.

