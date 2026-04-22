Novely rozpočtových zákonů: vláda na pranýři kvůli ukvapené a netransparentní přípravě
Dnešní dopolední jednání sněmovního rozpočtového výboru o balíku novel rozpočtových zákonů, který má jít už v pátek do třetího čtení, se neslo v duchu vystoupení opozičních poslanců na téma ukvapená příprava klíčových zákonných změn. Výbor si nakonec odhlasoval přerušení jednání a jeho pokračování večer.
Jak uvedla poslankyně–zpravodajka novel Jana Murová (ANO), na půdě sněmovny ve druhém čtení zaznělo zhruba 17 pozměňovacích a jeden doplňovací návrh. „Druhé čtení otevřelo klíčová témata související s nastavením fiskálních pravidel transparentnosti a flexibilitou veřejných financí,“ shrnula výsledky předchozí parlamentní diskuse.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úvodu svého vystoupení ostře kritizovala, že bývalá vláda své nástupkyni za rok 2025 zanechala schodek ve výši 290,7 miliardy a s Evropskou komisí dohodla fiskálně strukturální plán, podle nějž by Česko v roce 2027 mělo mít deficit veřejných financí na úrovni 0,9 procenta hrubého domácího produktu. Což podle ní znamená nějakých 80 miliard korun. V roce 2028 by pak podle původního návrhu měl schodek dosáhnout 0,5 procenta HDP, tedy asi 45 miliard korun. „To je celá pravda, prostě celé je to falešné a farizejské. Divím se, že něco takového mohlo projít, že to zůstalo bez povšimnutí všech různých expertů a nezávislých institucí,“ prohlásila Schillerová. Posléze vysvětlila „dvě únikové doložky“, které se týkají dočasného vynětí části výdajů na obranu a na liniové stavby z výdajových rámců.
Ministryně financí dále uvedla, že vláda začíná jednat s Evropskou komisí o změně fiskálně strukturálního paktu.
Vypadá to, že téma převedení financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet vytvořilo opravdu mimořádně hustou kouřovou clonu. Díky ní probíhají zásadní události bez pozornosti, jakou by si zasloužily. Jako ta, že se Česko chystá odbrzdit deficity státního rozpočtu a zadlužování státu.
Ivana Pečinková: Vláda otevírá cestu k vyšším deficitům. Tiše a nepozorovaně
Opoziční poslanci: nepřijatelný způsob přípravy jednání
Zbytek jednání rozpočtového výboru vyplnila vystoupení opozičních poslanců, z drtivé části na adresu způsobu přípravy schvalování zásadních novel rozpočtových zákonů. Vojtěch Munzar (ODS) konstatoval, že poslanci sice obdrželi sněmovní tisk se soupisem pozměňovacích návrhů, nikoliv však se stanoviskem ministerstva financí, z nějž by například vyplynulo, proč ten či onen opoziční návrh není přijatelný. Kritizoval i zkrácení lhůt a také to, že dnešní rozpočtový výbor zasedal od 7,30, před zasedáním sněmovny. „Tato příprava je nedostatečná a znehodnocuje naši práci jako zákonodárců,“ uvedl na adresu ministerstva financí.
Místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) uvedla, že projednávání změnového zákona respektive novel rozpočtových zákonů klidně mohlo počkat a jeho projednávání mohlo probíhat v řádných časových lhůtách.
Poslankyně a bývalá poradkyně předchozího ministra financí Zbyňka Stanjury Lucie Sedmihradská (STAN) kromě kritiky snížení role Sněmovny při přípravě a projednávání státních rozpočtů vznesla návrh, aby rozpočtový výbor uspořádal seminář na téma přípravy rozpočtu dle nových fiskálních pravidel Evropské unie. Nové kritérium přírůstku rozpočtových výdajů, které nahradilo dosavadní kritérium strukturálního schodku, je podle ní velmi komplikované a obtížně srozumitelné.
Připravované novely klíčových rozpočtových zákonů prodlužují výjimku na zbrojní výdaje a obecně rozvolňují pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle expertů také oslabují kontrolu Sněmovny.
Novela rozpočtových pravidel oslabuje kontrolu Sněmovny, varují experti
Kolik bude deficit v příštím roce?
Na obsah návrhů novel zásadních rozpočtových zákonů členům rozpočtového výboru moc času nezbylo. Munzar kritizoval obsahovou stránku návrhů. „Zachraňujete situaci tím, že si na všechno dokážete půjčit. A napíšete si zákon tak, abyste si na všechno mohli půjčit. To není zachraňování žádné situace,“ podtrhl. „Jde o legalizaci rozpočtového armagedonu,“ podotkl Jan Jakob (TOP 09).
Věra Kovářová položila přítomné ministryni otázku, jaký deficit vláda plánuje pro příští rok. Zároveň připomněla, že stát financuje svou dluhovou službu se stále rostoucími náklady, i kvůli zvyšujícím se úrokům u státních dluhopisů.
Odhad ministerstva financí, že stát letos vybere o 125 miliard korun více než loni, je realistický. Takové jsou závěry čtvrtečního jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Zvýšit se mají výnosy všech daní kromě korporátní a majetkové a silniční.
Stát čeká tučný rok. Výběr daní má vyskočit o 125 miliard
Ve Sněmovně v pátek
Návrhem novel rozpočtových zákonů by se poslanci podle plánu měli zabývat tento pátek. Jak shrnula poslankyně–zpravodajka Jana Murová, jde o „rozsáhlé systémové změny, které implementují nový evropský fiskální rámec. Modernizují principy řízení veřejných financí a zavádějí fiskální strukturální plán jako klíčový nástroj rozpočtové politiky. Současně se přechází od konceptu strukturálního salda k pravidlu čistých výdajů a upravují institucionální zajištění fiskální politiky včetně role Národní rozpočtové rady“. Součástí projednávaného balíku jsou mimo jiné změny zákona o rozpočtových pravidlech a o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Jednání rozpočtového výboru bylo přerušeno do večera. Pro návrh, který podal Jan Jakob (TOP 09) hlasovalo všech 23 přítomných členů sněmovního rozpočtového výboru. Třetí čtení má Sněmovna v plánu tento pátek.
Rozpočtová disciplína bude díky novele zákona, která vychází i z nových evropských pravidel, podle předsedy Národní rozpočtové rady méně transparentní a obtížněji vymahatelná.
„Dluhová brzda se změkčuje.“ Hampl kritizuje změny státního rozpočtu
