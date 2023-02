Hangár plný tanků. Belgická firma je léta skupovala, teď je chce poslat na Ukrajinu

Belgická firma OIP léta skupovala vyřazené tanky a další obrněná vozidla západní výroby v sázce na to, že po nich bude jednou znovu poptávka. Nyní doufá, že budou brzy nasazeny na Ukrajině, napsal britský deník The Guardian.

Na okraji Tournai, ospalého středověkého města v mírně zvlněné krajině francouzsky mluvící části Belgie, stojí schovaný za plotem nenápadný šedý hangár. Uvnitř jsou řady tanků Leopard 1 německé výroby a dalších těžkých bojových vozidel - v některých případech jde o stejné typy zbraní, které by si ráda pořídila ukrajinská armáda.

Hangár patří belgické zbrojní společnosti OIP a ukrývá jednu z největších soukromých sbírek bojové techniky v Evropě. „Mnohé z těchto tanků zde stojí už léta. Doufejme, že nyní nastal čas, aby se konečně dočkaly nějaké akce na Ukrajině,” říká při prohlídce hangáru Freddy Versluys, šéf OIP.

„Tady máme 50 tanků Leopard 1,” říká. „Máme také 38 německých protiletadlových systémů Gepard, 112 rakouských lehkých tanků SK-105 a 100 italských tanků VCC2 a 70 obrněných transportérů M113,” dodává Versluys, který dlouhá léta působí ve vojenském sektoru. Celkem má jeho firma na skladě asi 500 obrněných vozidel, což je podle Versluyse „pravděpodobně největší soukromý arzenál tanků v Evropě”.

Tanky ale hned bojovat nemohou

Versluys většinu současných zásob nakoupil během posledních dvou desetiletí, přičemž tanky získával přímo od evropských vlád, které snižovaly své výdaje na obranu.

Od rozpadu Sovětského svazu se evropské státy snažily nahrazovat některé těžké a na údržbu nákladné tanky z dob studené války lehčími vozidly, která jsou užitečnější pro kratší mírové mise ve světě. Škrty ve výdajích na obranu urychlila hospodářská krize v roce 2008 a v roce 2014, kdy ruský prezident Vladimir Putin anektoval ukrajinský poloostrov Krym, dosáhly evropské vojenské výdaje historického minima.

Versluys v jednom ze svých větších nákupů pořídil 50 tanků Leopard 1, které belgická vláda v roce 2014 vyřadila z provozu, za 37 tisíc eur za kus (asi 880 tisíc korun). Leopard 1 pochází ze 60. let a je lehčí a méně výkonný než novější tanky Leopard 2, které Německo v počtu 14 kusů minulý týden odsouhlasilo poslat na Ukrajinu. Podle německých představitelů by ale i starší veze měla být schopna čelit ruským tankům.

Versluys dlouhá léta nemohl tanky Leopard 1 ani Gepard prodávat do zahraničí, protože německé zákony vyžadují pro reexport vojenské techniky souhlas Berlína. Nedávný souhlas kancléře Olafa Scholze s dodávkami tanků Leopard 2 Ukrajině však otevřel možnosti dalším evropským zemím, aby následovaly příkladu Německa.

Ruská invaze na Ukrajinu a následná bezprecedentní západní vojenská podpora Kyjevu již Versluyse přiměla prodat 46 lehkých obrněných vozidel M113 do Británie, která je pak v rámci svého vojenského balíčku předala Ukrajině.

Belgie, jejíž armáda nyní nedisponuje žádnými tanky, prověřuje možnosti zpětného odkupu leopardů, které předtím Versluysově společnosti sama prodala. Belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová minulý týden uvedla, že zahájila jednání s OIP, ale obvinila firmu, že se snaží na prodeji "obrovsky vydělat". „Jednání stále probíhají, ale nehodlám zaplatit půl milionu za tank, který není ani zdaleka připraven k boji,” řekla Dedonderová belgickým médiím.

Versluys popřel, že by ho belgická vláda oslovila, a uvedl, že je těžké odhadnout cenu, za kterou by tanky prodal. „Nemá smysl teď mluvit o cenách, protože musíme prověřit stav každého tanku a co je třeba modernizovat,” říká.

Zdůrazňuje, že připravit tank k použití na Ukrajině může trvat měsíce a náklady na jeho renovaci mohou dosáhnout až jednoho milionu eur (23,8 milionu korun). „Potřebují nový motor, tlumiče, nejnovější radarovou technologii - seznam je dlouhý.”

Versluys uvádí, že ho nedávno oslovil ukrajinský státní vývozce a dovozce zbraní ohledně možnosti nákupu jeho tanků. Od oznámení Německa o vývozu leopardů byl podle svých slov v kontaktu také se Společnými expedičními silami (JEF), Británií vedenou skupinou severoevropských států. A přestože Německo zrušilo zákaz vývozu leopardů, další překážky zůstávají. OIP stále nemůže prodat své velké zásoby lehkých tanků SK-105 rakouské výroby, Vídeň totiž vývoz neschvaluje. „Je to velká škoda, protože jsou v dobrém stavu a lze je snadno připravit,” říká.