„Ty mikroby jsou jako armáda.“ Trump reagoval na podezření na mor v Rusku a nabídl pomoc
Nejasná smrt zaměstnankyně protimorového ústavu na Sibiři rozpoutala obavy a do karantény podle médií dostala téměř 200 lidí. Do případu se nyní vložil i Donald Trump a Rusku nabídl pomoc. Co přesně ženu zabilo, ale zatím nikdo nepotvrdil.
Americký prezident Donald Trump nabídl Rusku pomoc po úmrtí zaměstnankyně protimorového výzkumného ústavu v Irkutské oblasti na východní Sibiři. Žena před smrtí onemocněla, okolnosti případu však zatím nejsou objasněné. Podle médií úřady v souvislosti s případem umístily do karantény téměř 200 lidí.
Jak uvedl web CNBC, Trump se k případu vyjádřil v pondělí v Bílém domě. „Pomůžeme,“ řekl novinářům. „Každému, kdo má takový problém, vždycky pomůžeme,“ dodal podle přepisu agentury Reuters.
„Bůh stvořil Trumpa“ nebo oslava amerického „zlatého věku“. Trumpova vláda nechala za veřejné peníze vyrobit nejméně 13 videí připomínajících politickou kampaň. Po kritice demokratů, republikánů i expertů na etiku prezident couvá a slibuje, že další propagaci zaplatí ze svého a z peněz hnutí MAGA.
„Bůh stvořil Trumpa.“ Bílý dům chrlil propagační videa za veřejné peníze. Teď couvá
Politika
„Bůh stvořil Trumpa“ nebo oslava amerického „zlatého věku“. Trumpova vláda nechala za veřejné peníze vyrobit nejméně 13 videí připomínajících politickou kampaň. Po kritice demokratů, republikánů i expertů na etiku prezident couvá a slibuje, že další propagaci zaplatí ze svého a z peněz hnutí MAGA.
Trump: Ty mikroby jsou jako armáda
Americký prezident uvedl, že o případu zatím s ruskými představiteli nemluvil. Mor označil za „krutou nemoc“ a připomněl, že šlo o onemocnění, které se v minulosti dařilo kontrolovat.
„To je nemoc, kterou jsme dříve dokázali kontrolovat,“ řekl Trump. Podle něj jsou ale mikroby „stále silnější a silnější“ a přirovnal je k armádě.
Spojené státy podle Trumpa udělají, co budou moci, aby Rusku pomohly. Americký prezident už v minulosti opakovaně uváděl, že ruského prezidenta Vladimira Putina považuje za člověka, se kterým může spolupracovat, navzdory napětí spojenému s ruskou válkou na Ukrajině.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
USA případ sledují, WHO nabízí pomoc
Situaci sleduje také americké ministerstvo zahraničí společně s Centry pro kontrolu a prevenci nemocí a dalšími úřady. Podle jeho mluvčího zatím řada podrobností nebyla potvrzena a Washington vyzval ruské úřady, aby informace zveřejňovaly rychle a otevřeně.
Do případu se zapojila také Světová zdravotnická organizace. WHO uvedla, že příčina úmrtí dosud nebyla potvrzena a testování pokračuje. Organizace je v kontaktu s ruskými úřady a nabídla jim pomoc, pokud by byla potřeba. Riziko pro širokou veřejnost přitom na základě dostupných informací hodnotí jako nízké.