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newstream.cz Politika „Ty mikroby jsou jako armáda.“ Trump reagoval na podezření na mor v Rusku a nabídl pomoc

„Ty mikroby jsou jako armáda.“ Trump reagoval na podezření na mor v Rusku a nabídl pomoc

„Ty mikroby jsou jako armáda.“ Trump reagoval na podezření na mor v Rusku a nabídl pomoc
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Nejasná smrt zaměstnankyně protimorového ústavu na Sibiři rozpoutala obavy a do karantény podle médií dostala téměř 200 lidí. Do případu se nyní vložil i Donald Trump a Rusku nabídl pomoc. Co přesně ženu zabilo, ale zatím nikdo nepotvrdil.

Americký prezident Donald Trump nabídl Rusku pomoc po úmrtí zaměstnankyně protimorového výzkumného ústavu v Irkutské oblasti na východní Sibiři. Žena před smrtí onemocněla, okolnosti případu však zatím nejsou objasněné. Podle médií úřady v souvislosti s případem umístily do karantény téměř 200 lidí.

Jak uvedl web CNBC, Trump se k případu vyjádřil v pondělí v Bílém domě. „Pomůžeme,“ řekl novinářům. „Každému, kdo má takový problém, vždycky pomůžeme,“ dodal podle přepisu agentury Reuters.

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ČTK, vku

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Trump: Ty mikroby jsou jako armáda

Americký prezident uvedl, že o případu zatím s ruskými představiteli nemluvil. Mor označil za „krutou nemoc“ a připomněl, že šlo o onemocnění, které se v minulosti dařilo kontrolovat.

„To je nemoc, kterou jsme dříve dokázali kontrolovat,“ řekl Trump. Podle něj jsou ale mikroby „stále silnější a silnější“ a přirovnal je k armádě.

Spojené státy podle Trumpa udělají, co budou moci, aby Rusku pomohly. Americký prezident už v minulosti opakovaně uváděl, že ruského prezidenta Vladimira Putina považuje za člověka, se kterým může spolupracovat, navzdory napětí spojenému s ruskou válkou na Ukrajině.

USA případ sledují, WHO nabízí pomoc

Situaci sleduje také americké ministerstvo zahraničí společně s Centry pro kontrolu a prevenci nemocí a dalšími úřady. Podle jeho mluvčího zatím řada podrobností nebyla potvrzena a Washington vyzval ruské úřady, aby informace zveřejňovaly rychle a otevřeně.

Do případu se zapojila také Světová zdravotnická organizace. WHO uvedla, že příčina úmrtí dosud nebyla potvrzena a testování pokračuje. Organizace je v kontaktu s ruskými úřady a nabídla jim pomoc, pokud by byla potřeba. Riziko pro širokou veřejnost přitom na základě dostupných informací hodnotí jako nízké.

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