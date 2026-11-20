Na Polsko zřejmě dopadly dvě ruské střely a dron
Polský vzdušný prostor v noci narušily tři objekty, pravděpodobně dvě ruské střely a dron. Varšava incident označila za další ruskou provokaci, aktivovala protivzdušnou obranu a požádá NATO o posílení východního křídla. Nikdo nebyl zraněn a podle úřadů nebyla poškozena ani infrastruktura.
Rusko v noci na dnešek narušilo vzdušný prostor nad jihovýchodním Polskem. Polská armáda podle velitele operačního velitelství Ireneusze Nowaka zaznamenala 11 letících objektů, u nichž hrozilo, že do polského prostoru vstoupí, a tři z nich ho skutečně narušily. Na třech různých místech se následně zřítily pravděpodobně dvě ruské střely a jeden dron s proudovým motorem. U osady Nowy Lipowiec v okrese Bilgoraj podle ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze pravděpodobně dopadla střela s plochou dráhou letu Ch-101. Objekt skončil na poli poblíž lesa, zhruba 200 až 300 metrů od prvních domů, nikdo ale nebyl zraněn.
Moskva znovu narýsovala červenou čáru pro jakoukoli mírovou dohodu s Ukrajinou: Kyjev podle ní nesmí vstoupit do NATO ani získat nic, co by členství připomínalo. Rusko přitom připouští debatu o bezpečnostních zárukách, ale až poté, co Ukrajina tuto podmínku přijme.
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Politika
Moskva znovu narýsovala červenou čáru pro jakoukoli mírovou dohodu s Ukrajinou: Kyjev podle ní nesmí vstoupit do NATO ani získat nic, co by členství připomínalo. Rusko přitom připouští debatu o bezpečnostních zárukách, ale až poté, co Ukrajina tuto podmínku přijme.
Polsko zvedlo stíhačky a evakuovalo věž
Polské bezpečnostní složky zasahovaly také u Rudniku nad Sanem a vesnice Molodycz, kde zajistily trosky nalezených objektů. Během rozsáhlého ruského útoku proti Ukrajině vzlétly polské i spojenecké vojenské letouny a protivzdušná obrana byla v pohotovosti celou noc. Dopoledne stíhačky kvůli další možné hrozbě vzlétly znovu. Obyvatelé některých částí jihovýchodního Polska dostali na mobilní telefony varování před vzdušným útokem a výzvu, aby se ukryli.
I’m in the area coincidentally. Heard an air raid siren and got an alert on the phone with a warning to take cover, which I took seriously. It’s a reminder. As Ukraine gets pounded its neighbours are feeling it.— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 20, 2026
Incident ovlivnil také dopravu. Letiště v Řešově na několik hodin přerušilo provoz a z řídící věže bylo kvůli nebezpečí evakuováno devět lidí, což se podle ministra infrastruktury Dariusze Klimczaka stalo poprvé v historii tohoto letiště. U Rudniku nad Sanem byl dočasně zastaven provoz na jedné železniční trati a správci ji nechali zkontrolovat.
Varšava chce silnější podporu NATO
Polský ministr obrany Kosiniak-Kamysz označil událost za ruskou provokaci a Varšava chce v reakci požádat NATO o další podporu východního křídla. Premiér Donald Tusk ráno uvedl, že Polsku aktuálně nehrozí vzdušný útok. K narušení došlo ve chvíli, kdy Rusko podniklo rozsáhlou vlnu útoků proti Ukrajině, mimo jiné i proti Lvovské oblasti sousedící s Polskem. Polský vzdušný prostor byl od začátku ruské invaze na Ukrajinu narušen už několikrát.
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