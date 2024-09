Na řadě jsou jednání o koalicích. ANO stejně jako před čtyřmi roky vyhrálo volby v deseti krajích

Hnutí ANO vyhrálo volby v deseti krajích, stejně jako před čtyřmi lety. Po jednom vítězství zaznamenaly ODS, která uspěla v Jihočeském kraji, koalice Spolu s vítězstvím v Jihomoravském kraji a Starostové pro Liberecký kraj.

Počet vítězství v jednotlivých krajích nemusí znamenat stejný počet hejtmanů, od předchozích voleb vede ANO tři kraje. Proti roku 2020 se částečně změnilo regionální rozložení vítězů. Tehdy vyhráli ve Středočeském kraji Starostové a nezávislí (STAN), v Královéhradeckém kraji koalice ODS a STAN. Stejně jako letos vyhráli na Liberecku Starostové pro Liberecký kraj.

Jak se volilo v místech, které zasáhly povodně

Letošní krajské volby podle průběžných výsledků jasně ovládlo opoziční hnutí ANO. Vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety v deseti ze 13 krajů. Ve třech krajích míří k výhře vládní strany vedené dosavadními hejtmany. V Jihočeském kraji získala nejvíc hlasů ODS Martina Kuby, v Jihomoravském kraji koalice Spolu v čele s Janem Grolichem (KDU-ČSL) a v Libereckém kraji jsou zatím první Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty těsně před ANO. Hnutí ANO tak obhájilo vítězství před čtyřmi lety, tehdy ale nakonec získalo jen tři hejtmany. Velkým neúspěchem skončí krajské volby pro vládní Piráty, vedení strany proto svolalo republikové fórum a dalo své funkce k dispozici.

Průběžná volební účast činila necelých 33 procent, tedy méně než v minulých krajských volbách, kdy byla 38 procent.

Souběžně s výběrem krajských zastupitelů se tento víkend konal i souboj o 27 křesel v Senátu. Už v prvním kole byli letos senátory zvoleni nejméně čtyři kandidáti, což je nejvíce v historii obměn třetiny členů horní parlamentní komory. Mandát obhájil diplomat a někdejší prezidentský kandidát Pavel Fischer, a to ve volebním obvodu Praha 12. Rozhodnuto je i na Vsetínsku, kde zvítězil dosavadní senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). Podle propočtu ČTK obhájil mandát na Karvinsku Petr Vícha (ČSSD) a v Ostravě zvítězil Martin Bednář (ANO). Porazil tak dosavadního senátora Leopolda Sulovského (Ostravak).

Krajské volby jsou považovány za test obliby stran a hnutí před sněmovními volbami v příštím roce. I když před čtyřmi lety ANO zvítězilo v deseti ze třinácti krajů, dokázalo kvůli povolebním koalicím obsadit pouze místa tří ze 13 hejtmanů, podobně jako ODS. Nejvíce hejtmanských míst, a to čtyři, získali v minulých volbách Starostové, přestože tehdy vyhráli jen ve středních Čechách a Libereckém kraji. V Královéhradeckém kraji se prosadila koalice ODS, STAN a Východočechů, v níž pro letošní volby STAN vystřídala KDU-ČSL. Tato strana stejně jako Piráti a Sociální demokracie obsadila po jednom hejtmanském křesle.