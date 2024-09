Dalibor Martínek: Piráti dostali na zadek, ANO potvrdilo dominanci

Volby do krajů potvrdily očekávání. ANO drtivě zvítězilo ve většině krajů, nad dvaatřicet procent, která jim přisuzují předvolební průzkumy do voleb v příštím roce do poslanecké sněmovny.

Reklama

V krajských volbách získalo Babišovo hnutí ve Středočeském kraji 34 procent hlasů. To bylo pro Karla Havlíčka, budoucího premiéra, prestižní. Postavil se tam sice na konec kandidátky, ale ve skutečnosti vlastně do předu. Porazil v satelitu kolem Prahy, kde vlastně žijí výhradně Pražáci, vládní ODS o parník. ANO 34, ODS a spol 17. Kdo postaví koalici je otázka příštích dnů, ale políček do tváře vládní ODS sedl na pravou tvář.

Na řadě jsou jednání o koalicích. ANO stejně jako před čtyřmi roky vyhrálo volby v deseti krajích Politika Hnutí ANO vyhrálo volby v deseti krajích, stejně jako před čtyřmi lety. Po jednom vítězství zaznamenaly ODS, která uspěla v Jihočeském kraji, koalice Spolu s vítězstvím v Jihomoravském kraji a Starostové pro Liberecký kraj. ČTK Přečíst článek

Moravskoslezský kraj, prostě Ostravsko, ANO 47 procent. Vysočina, ANO 35 procent, Pardubický kraj, ANO 30 procent, Olomoucký kraj, 40 procent, Plzeňský 38 procent. A tak dále, a tak podobně. U Babiše se bude dnes slavit. Volby do krajů, které nejsou nijak atraktivní, lidé raději někam jedou v den voleb na víkend, protože nepřikládají krajům důležitost, přesto ukazují preference.

Reklama

Vládní koalice vyhořela. Očekávaně. Největším lůzrem se stali Piráti. Přestože jejich předseda Ivan Bartoš avizoval, že zpackaná digitalizace stavebního řízení se do volebního výsledku neprojeví, protože to prý přebije spousta jiných politických úspěchů Pirátů, voliči tyto úspěchy jaksi nezaznamenali. Takže Piráti, vládní strana: Středočeský kraj 4 procenta, Plzeňský 6 procent, Ústecký 3 procenta, Jihomoravský 3 procenta, Ostravsko 3,8 procenta. Je snad možné dát nějaké jiné argumenty k rezignaci?

Týden jsou bez elektřiny, vody i signálu: Zajímají se zničené obce o probíhající volby? Politika Více než polovinu domů v Branticích u Bruntálu zaplavila voda do výšky dvou metrů. Už týden jsou místní bez vody i elektřiny a snaží se odklidit následky ničivé povodně. Zajímají se o krajské volby? V Bernaticích přišlo volit 10 procent voličů. nst Přečíst článek

V těchto krajských volbách se také nepotvrdilo, že nastává období nových, ambiciózních populistických stran, jako jsou třeba Přísaha nebo Motoristé. Babiš bral všechno. Mladé strany si budou muset na svou šanci ještě počkat, chce to mnohem víc politické práce.

Také nenastal návrat bývalých levicových, dříve tradičních stran, jakými byli socialisté nebo komunisté. Prostě už je nikdo nechce, marná snaha. Šéf sociální demokracie Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě, získal v regionu 5,7 procenta hlasů, což je na sociální demokracii ve srovnání s jinými kraji ještě nadprůměr. Jinak celkem bída. Nicméně, ANO, 34,7 procenta.

Stanislav Šulc: Co má smysl sledovat při víkendových volbách a proč to nejsou celkové výsledky? Názory Volby do krajských zastupitelstev dlouhodobě patří k těm nejméně sledovaným politickým kláním u nás. A nepomůže tomu ani skutečnost, že se zároveň volí třetina senátorů. Jak ale naznačily volby do Evropského parlamentu, doba se mění a s ní také voliči a jejich poselství, která svými hlasy politikům vzkazují. Co má tedy smysl sledovat během nadcházejících voleb, zejména v kontextu parlamentních voleb v příštím roce? Zde jsou nejdůležitější otázky. Stanislav Šulc Přečíst článek

Fialovi Občanští demokraté posbírali po krajích kolem deseti procent, což odpovídá jejich parlamentním předvolebním preferencím. Výjimkou je Jihočeský kraj, kde šéf Asociace krajů a charismatický bývalý ministr Martin Kuba, který si buduje novou politickou kariéru tak nějak z boku, „urval“ pro svou stranu pěkných 47 procent hlasů. Že by budoucí šéf ODS?

Celkem obstojně se udrželi Starostové. Což sice není vlastně žádná politická strana, ale lidé na fakt, že je někdo starosta, pořád slyší. Starostové porazili občanské demokraty v řadě krajů. Vít Rakušan teď bude mít silnější vyjednávací pozici v rámci koalice. Otázkou je, jestli mu to za rok pomůže při poslaneckých volbách. ANO teď tak trochu válcuje pozice. Při povodních se Rakušan dobře smýkal a hezky mluvil do médií. Tady by si od něj jeho kolegové politici mohli brát vzor. Mluvit s médii je skutečně důležité pro budoucí volební výsledek.

Vládní koalice má jeden rok na to, aby obhájila svou vůdčí pozici. Zdá se, že vlastně ani nemá zájem ji obhájit, že v podstatě čeká na volební porážku v příštím roce. Den po dni se tento osud současné vlády naplňuje. Krajské volby tento trend potvrdily.