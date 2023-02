Na mírovém plánu bychom měli i přes neshody spolupracovat s Čínou, řekl Zelenskyj

Některé body čínského plánu na ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dávají smysl, s jinými ale nesouhlasí. Na tiskové konferenci k výročí ruské invaze na Ukrajinu uvedl, že s Čínou lze spolupracovat. Pokud spojenci Kyjeva dodrží své slovo a splní své úkoly, ukrajinské vítězství bude nevyhnutelné, uvedl také prezident a zdůraznil, že je potřeba navázat bližší partnerství se zeměmi Latinské Ameriky a afrického kontinentu, jejichž podpora Ukrajině chybí.

Zelenskyj na tiskové konferenci nazvané Únor. Rok nezlomnosti, kterou zahájil minutou ticha, mimo jiné ocenil, že Peking v plánu myslel na jadernou bezpečnost i územní celistvost, i když o ní hovoří pouze obecně.

„Jsou tam určité společné body a další myšlenky, na kterých se neshodneme, ale je to alespoň něco,” řekl Zelenskyj. Důležitější než slova ale podle něj budou až konkrétní činy.

Čína vyzvala k příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a k zahájení mírových jednání a v dokumentu nazvaném Čínské stanovisko k politickému urovnání ukrajinské krize představila dvanáctibodový plán k ukončení války. Mimo jiné v něm vybízí, aby se obě země zdržely útoků na civilní obyvatelstvo, zřízení humanitárních koridorů, ale i k ukončení západních sankcí proti Rusku.

Ruská vojska překročila hranice s Ukrajinou po měsících stupňujícího se napětí přesně před rokem, 24. února 2022 a zahájila tak agresi v plném rozsahu. Zelenskyj už dnes k výročí ruské invaze zveřejnil videoposelství. Byl to rok bolesti, smutku, víry a jednoty, napsal také dopoledne na twitteru.

„Vyhrajeme, protože pravda je na naší straně,” řekl Zelenskyj.

Podívejte se, jak viděli rok ruské invaze světoví i čeští fotografové:

Prezident také vyzval k uspořádání summitu mezi zeměmi Latinské Ameriky a Afriky, s nimiž podle nich měla Ukrajina od získání samostatnosti více spolupracovat. „Myslím, že jsme promarnili velkou část naší nezávislosti. Ukrajina do této doby neměla žádné silné partnery. Chybí nám podpora ze strany Latinské Ameriky a afrického světadílu,” uvedl prezident, podle kterého měl Kyjev na navázání partnerství 30 let.

Právě převážně africké a latinskoamerické země se ve čtvrtek zdržely nebo hlasovaly proti rezoluci, kterou přijalo Valné shromáždění OSN. Rusko v ní znovu vyzvalo, aby okamžitě stáhlo své jednotky z Ukrajiny. Text schválený vpředvečer prvního výročí invaze podpořilo 141 zemí.