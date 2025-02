Myslí Putin mír vážně? Podmínky pro schůzku s Trumpem zatím nejsou splněny, řekl ministr zahraničí

Americký prezident Donald Trump a ruský vůdce Vladimir Putin se sejdou, až bude reálné dosažení pokroku v jednáních o míru na Ukrajině. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio, podle něhož taková situace zatím nenastala a na schůzku dosud nenazrál čas.

Rubio a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov vedli v úterý delegace obou velmocí, které se na podobné úrovni setkaly po několika letech. Rozhovory v Rijádu měly podle vyjádření obou stran zkoumat možnosti ukončení války na Ukrajině, kterou zahájil před třemi roky vpád ruských vojsk na Putinův rozkaz.

Ruský prezident výsledky schůzky ocenil a Moskva zareagovala potěšeně i na Trumpovu ostrou kritiku Zelenského, s níž šéf Bílého domu přišel po jednáních v Rijádu. Trump označil Zelenského za diktátora a řekl, že by měl rychle jednat, nebo přijde o svou zemi. Také prohlásil, že by se sám s Putinem mohl sejít ještě v únoru.

"Termín té schůzky záleží podle mě do značné míry na tom, zda budeme schopni dosáhnout pokroku v otázce ukončení války na Ukrajině," řekl Rubio ve čtvrtečním rozhovoru s novinářkou Catherine Herridgeovou na síti X. Zásadní podle něho bude, zda se americké straně podaří od Rusů zjistit, jestli ukončení války myslí vážně. "Co nabízejí, v čemu jsou ochotni ustoupit, co jsou ochotni zvážit, na tom všem záleží, jestli myslí mír vážně, nebo ne." řekl Rubio.

Rusko podle zdrojů některých médií na schůzce požadovalo mimo jiné, aby se Ukrajina nestala členem NATO. Chtělo také, aby aliance stáhla své síly z východního křídla, na což však Američané odmítli přistoupit.

Podle Rubia zatím nejsou obě strany tak daleko, aby dohodly termín schůzky lídrů. "Jediná věc, na které jsme se shodli, je, že budeme jednat o míru," prohlásil šéf americké diplomacie.

Podle části pozorovatelů Putinovi současná situace vyhovuje a nebude spěchat s dojednáním míru. Trump naproti tomu prohlásil, že jej chce dosáhnout co nejdříve. Podle řady kritiků včetně některých republikánských politiků však americký prezident ve vztahu k Ukrajině začal přebírat propagandu Kremlu.