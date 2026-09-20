Moskva čelila dosud největšímu dronovému útoku, na Ukrajině Rusové zasáhli klášter
Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Moskevský starosta dodal, že útok se v hlavním městě obešel bez zranění. V Moskevské oblasti si údery vyžádaly dva mrtvé a šest zraněných, uvedl gubernátor Andrej Vorobjov.
„Dosud nejrozsáhlejší útok nepřátelských dronů na Moskvu byl odražen,“ napsal Sobjanin na telegramu s tím, že několik dronů zasáhlo moskevskou rafinerii a obytnou budovu.
„Tento bezprecedentní útok byl zjevně naplánován s cílem narušit volby. Nepřítel neuspěl,“ dodal s odkazem na poslední den voleb do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu.
V Rusku začínají parlamentní volby, jejichž výsledek zřejmě nebude tím nejzajímavějším. Pozornost se upírá spíš k tomu, kolik lidí přijde hlasovat a jak silnou podporu získá Putinovo Jednotné Rusko. Podle analýzy CNBC totiž Rusové stále citelněji narážejí na ekonomickou cenu války – růst se zadrhl, stát zvyšuje daně a rozpočet zůstává pod tlakem. Do toho sílí spekulace, že po volbách může přijít další mobilizace.
Putin chce ve volbách předvést silné Rusko. Realita je jinde a Rusové už to pocítili
Politika
V Rusku začínají parlamentní volby, jejichž výsledek zřejmě nebude tím nejzajímavějším. Pozornost se upírá spíš k tomu, kolik lidí přijde hlasovat a jak silnou podporu získá Putinovo Jednotné Rusko. Podle analýzy CNBC totiž Rusové stále citelněji narážejí na ekonomickou cenu války – růst se zadrhl, stát zvyšuje daně a rozpočet zůstává pod tlakem. Do toho sílí spekulace, že po volbách může přijít další mobilizace.
Vorobjov oznámil, že na Moskevskou oblast v noci na dnešek mířilo 249 dronů. Jeden z nich zasáhl třípodlažní obytný dům v obci Sofjino, ve kterém zemřela 44letá žena. Druhou obětí byl starší muž v Orechovo-Zujevském okrese.
Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské agresi, taktéž ohlásila dronové útoky na svém území, včetně několika obětí. Noční a večerní ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly několik mrtvých. V Kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynula matka s dvěma malými dětmi, ve stejné oblasti při jiném úderu zahynulo další dítě a v Chersonské oblasti zabil dron popa. Informovali o tom místní představitelé.
Tři mrtvé děti
„Ve Fastivském okrese se stala strašlivá tragédie. Při nepřátelském útoku zahynula matka a její dvě malé děti – dívka a chlapec,“ napsal v sobotu pozdě večer na telegramu šéf vojenské správy Tymur Tkačenko. Agentura Reuters s odvoláním na záchranáře napsala, že dětem byly tři roky.
Drony nad Evropou, požáry ve zbrojovkách i útoky na kritickou infrastrukturu. Podezření z ruských sabotáží přibývá a bezpečnostní představitelé varují před rizikem další eskalace. Kreml podle nich zkouší, kam až může zajít, aniž by vyvolal přímou reakci NATO.
Kde končí provokace a začíná válka? Rusko zkouší, co mu NATO dovolí
Politika
Drony nad Evropou, požáry ve zbrojovkách i útoky na kritickou infrastrukturu. Podezření z ruských sabotáží přibývá a bezpečnostní představitelé varují před rizikem další eskalace. Kreml podle nich zkouší, kam až může zajít, aniž by vyvolal přímou reakci NATO.
Dnes ráno pak Tkačenko doplnil, že v jeho regionu ruský dron zabíjel také ve Vyšhorodském okrese severně od centra ukrajinské metropole. Dítě, které zde při útoku utrpělo těžká zranění, jim v nemocnici později podlehlo.
Agentura Ukrinform informovala, že v sobotu ruský dron zasáhl klášter v Chersonské oblasti, kde zabil 71letého duchovního a čtyři další zranil.
Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že ruské síly v noci vyslaly na Ukrajinu 138 dronů, z nichž se 101 podařilo protivzdušné obraně sestřelit, případně prostředky radioelektronického boje odklonit. Ruské drony podle tohoto hlášení zasáhly 17 míst, trosky bezpilotních strojů pak dopadly na dalších pěti místech.