Dalibor Martínek: Koho volit? V Praze mají politici úplně stejné programy. Jde jen o lidskou chemii
Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
Pro pražského voliče nastává volební rébus. Vznikla tu kvadratura kruhu. ODS si chce odpočinout od Pirátů. Petr Hlaváček, lídr STAN, nemusí Adama Scheinherra, lídra Prahy Sobě. Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty, by ráda vytvořila koalici s Prahou Sobě a STAN. S ANO nikdo jít nechce. Tomáš Portlík z ODS bude jako s prvním vyjednávat s Hlaváčkem. Rozumí tomu ještě někdo? Kdo bude vládnout Praze?
Kdo s kým? Pražská politická rovnice nemá řešení
Hlavním předvolebním tématem v Praze je dostupné bydlení. Ale to je jenom záminka. Hlavním tématem je, kdo s kým jak vyjde, jak se dokáže domluvit. To je tématem těchto voleb.
Podle programů jednotlivých stran se nelze zorientovat. Byty chtějí stavět Piráti, Praha Sobě Adama Scheinherra, Tomáš Portlík z ODS, Starostové i ANO. Tady si skutečně můžete hodit mincí.
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami.
Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Petr Hlaváček: Parkování v Praze je směšně levné. Zdražil bych ho, stejně jako MHD
Politika
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Všichni chtějí stavět. Jen se nemohou vystát
Ústředním bodem debaty o městském dostupném bydlení je Pražská developerská společnost. Petr Hlaváček, kandidát na primátora za STAN, ji založil před šesti lety a rád by ji rozvíjel. Je to jeho dítě. Jan Hušbauer z ANO by ji chtěl zrevidovat, nepostavila ani jeden byt, říká. To samé tvrdí Piráti slovy Terezy Nislerové. A také Adam Scheinherr, kvůli čemuž se stal ústředním Hlaváčkovým nepřítelem, přestože by možná oba pánové rádi vytvořili vládní koalici.
„Podle mě politici většího formátu umějí osobní chemii překonat. Ale nějakou roli samozřejmě hraje. Stejně jako pro mě hraje roli to, že Adam Scheinherr říká dezinformace. Přesto si dovedu představit nějakou spolupráci ve prospěch města,“ říká Hlaváček. A doplňuje, že jako první budou jednat se Spolu, Piráty a Prahou Sobě a budou si muset všechno vyjasnit. „Nejsme malí kluci, byť to tak někdy v debatách může vypadat.“
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Adam Scheinherr: Pražská developerská má stavět byty, ne řešit filharmonii
Reality
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Hlaváček přesně vystihl situaci před pražskými volbami. Myslíme si, že nejsme malí kluci, ale chováme se jako malí kluci. Přestože se prakticky všechny politické strany shodnou na hlavních tématech, tedy na nutnosti bytové výstavby, rozvoje dopravy, výstavby trasy metra D či městského okruhu a budování středních škol, u jednoho stolu nejsou schopni sedět. Osobní chemie je mnohem důležitější než ten nejkrásnější program.
Programy jako vejce vejci. Rozhodují osobní spory
Pro pražského voliče je to nečitelná hra. Nikdo netuší, jaká koalice na magistrátu vlastně vznikne, a tím pádem je nejasné, jakou stranu či jaký program podporovat. Přestože jsou si programy podobné jako vejce vejci. Jen ANO trochu šláplo na plyn, když zmiňuje, že by z Prahy chtělo vystrnadit s pomocí posílené městské policie žebráky a opilce. Tady je znát Babišův rukopis, jemu blízká vláda pevné ruky.
Kolem bydlení se stalo magickým číslem deset tisíc. Tolik bytů by prakticky všechny politické strany rády v Praze ročně stavěly. Shoda na čísle ovšem neznamená shodu na řešení. Pirátka Nislerová chce, aby díky povolovacím smlouvám připadlo tisíc z deseti tisíc případně postavených bytů městu. Tomáš Portlík tvrdí, že chce stavět ve spolupráci se soukromými investory. Adam Scheinherr z Prahy Sobě chce pro Prahu dva až tři tisíce městských bytů během příštího volebního období.
Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.
Roční kupon MHD musí zdražit. A pro Airbnb v Praze není místo, říká Pirátka Tereza Nislerová
Politika
Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.
Metro chtějí všichni. O parkování se ale pohádají
V otázce výstavby dopravní infrastruktury panuje absolutní shoda, přestože by se o ni kandidáti na primátora klidně pohádali do krve. Všichni chtějí metro D i městský okruh. Tereza Nislerová přiznala, že k doktorovi by se svými třemi dětmi MHD nejela. Takže co, Piráti, nebo Motoristé? Jsou to drobné nuance. Ale koho pak volit? Parkovné by Hlaváček výrazně zvedl, Hušbauer z ANO by ho naopak ponechal beze změny. Je to ten okamžik, podle kterého se rozhodnout?
Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka
Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
Tomáš Portlík: Praha stojí před miliardovými projekty. Stát by ji měl podpořit, ne slintat nad jejími rezervami
Politika
Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
Vyženu z ulic žebráky a opilce, Prahu rozinvestuju, říká Jan Hušbauer z ANO
Politika
Prahu je potřeba rozinvestovat, říká Jan Hušbauer, kandidát na primátora za ANO. Praha podle něj nevyužívá svůj potenciál. Současná vládní koalice na magistrátu podle jeho názoru nedokáže správně zaměřit tok peněz. Jízdné v MHD by nezvyšoval, naopak by si posvítil na dění v dopravním podniku. Modrá parkovací zóna by přes den byla pro Prahu kromě centra jen jedna. Jeho velkým snem je výstavba národního sportovního stadionu. Velké téma je podle něj bezpečnost v hlavním městě, posílil by městskou policii a vyhnal žebráky a opilce.
Primátor nosí řetěz, skutečná moc se ale dělí jinde. Po komunálních volbách se totiž nehraje jen o radnice, ale především o miliardové městské firmy, jejich vedení a veřejné zakázky. Kdo získá klíče od městského majetku a proč by to mělo voliče zajímat víc než jméno primátora?
David Ondráčka: Komunální volby nejsou o primátorovi, jsou o klíčích od městských firem
Názory
Primátor nosí řetěz, skutečná moc se ale dělí jinde. Po komunálních volbách se totiž nehraje jen o radnice, ale především o miliardové městské firmy, jejich vedení a veřejné zakázky. Kdo získá klíče od městského majetku a proč by to mělo voliče zajímat víc než jméno primátora?