Putin míří do Mongolska, kde může být zatčen. Obavy nemáme, tvrdí Kreml

Kreml se neobává, že by ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi hrozilo zatčení při nadcházející návštěvě Mongolska. Podle agentury AFP to řekl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov. Středoasijská země je členem Mezinárodního trestního soudu (ICC), který na Putina vydal loni zatykač v souvislosti s válkou na Ukrajině.

„K obavám není žádný důvod. S našimi mongolskými přáteli vedeme znamenitý dialog. (...) Všechny aspekty návštěvy byly samozřejmě pečlivě připraveny,“ řekl Peskov bez dalších podrobností.

Putin má Mongolsko navštívit 3. září. Půjde o jeho první cestu do země, která podepsala římský status ICC od loňského března, kdy soud vydal na Putina zatykač kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska.

Kreml, který ICC neuznává, tato obvinění vůči ruskému prezidentovi vždy důrazně odmítal. Již téměř rok a půl se však Putin vyhýbá některým zahraničním cestám, například vynechal summit BRICS v Jihoafrické republice v srpnu 2023 a summit G20 v Indii loni v září.

Mongolsko podepsalo římský statut v roce 2000 a poté jej v roce 2002 ratifikovalo. Každý členský stát je povinen zatknout na svém území jakoukoli osobu, na kterou byl vydán zatykač ICC.

Římský statut dosud přijalo 124 zemí včetně Česka. Jurisdikci ICC naopak neuznává například Rusko, Spojené státy nebo Čína.

