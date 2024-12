Krize trvá. Francouzští poslanci vyslovili nedůvěru vládě

Dolní komora francouzského parlamentu po týdnech sporů o rozpočet na příští rok vyslovila nedůvěru menšinové vládě premiéra Michela Barniera, který je ve funkci teprve tři měsíce. Ve druhé nejlidnatější zemi Evropské unie se tak prohlubuje politická krize navazující na letní volby, v nichž žádný z hlavních bloků nezískal v Národním shromáždění většinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron nyní musí hledat nového premiéra, nad rozpočtem na příští rok zůstávají otazníky.

Reklama

Vyslovení nedůvěry se očekávalo vzhledem k postojům opoziční krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) a několika levicových opozičních stran, které mají dohromady v dolní komoře většinu. Při spojení těchto dvou bloků nakonec proti vládě hlasovalo 331 poslanců z celkových 574, uvedla agentura Reuters. Francie takovýto konec vlády zažívá poprvé od roku 1962.

Bolestivá opatření

„S tímto usnesením o nedůvěře... bude všechno závažnější a složitější,“ varoval těsně před hlasováním končící premiér Barnier, který v proslovu hájil své rozpočtové plány. Uvedl, že jeho návrh rozpočtu na příští rok neobsahoval téměř nic jiného než bolestivá opatření, ovšem takovýto postup si podle něj žádá stav státních financí. „Tato skutečnost nezmizí mávnutím kouzelného proutku v podobě usnesení o nedůvěře,“ řekl.

Sněmovna schválila rozpočet se schodkem 241 miliard Money Sněmovna hlasy poslanců vládní koalice schválila státní rozpočet na příští rok. Počítá se schodkem 241 miliard korun. Proti letošnímu upravenému rozpočtu klesne schodek o 41 miliard korun. Příjmy se proti letošnímu rozpočtu zvyšují o 146 miliard korun a výdaje se proti upravenému rozpočtu zvyšují o 105 miliard korun. Převážnou část schodku pokryje zvýšení státního dluhu o 248 miliard korun. Opozice podrobila rozpočet kritice. ČTK Přečíst článek

Francie patří k nejzadluženějším zemím EU a Barnier ve snaze zkrotit růst státního dluhu navrhoval výdajové škrty i navyšování daní. Jeho vláda úřadující od září ovšem neměla v Národním shromáždění stabilní většinu a jednala o finální podobě návrhu s RN. Na všechny požadavky strany Le Penové nepřistoupila a nakonec se rozhodla návrh sociální části rozpočtu přijmout bez souhlasu poslanců, čímž vyvolala hlasování o důvěře.

Reklama

Poslanci svým rozhodnutím odmítli příslušný rozpočtový návrh a premiér Barnier nyní musí podat demisi. Premiérem byl jmenován 5. září, jeho působení tak podle médií zřejmě bude nejkratší ze všech předsedů vlád od začátku páté francouzské republiky v roce 1958. Je pravděpodobné, že Barnier bude úřadovat nějakou dobu v demisi, než prezident Macron jmenuje nového premiéra.

Hlava státu se dnes vrátila do Paříže z návštěvy Saúdské Arábie a ihned se k vývoji nevyjádřila. Podle francouzských médií chystá projev na čtvrteční večer. Podle zdrojů Reuters už před dnešním hlasováním Macron měl seznam potenciálních Barnierových nástupců a hodlá nového premiéra jmenovat rychle.

Jakýkoli nový premiér ovšem bude při prosazování návrhů v parlamentu čelit stejným výzvám jako Barnier. Dolní komora je rozdělená mezi tři velké frakce, konkrétně levicový blok, krajní pravici a centristické strany vedené stoupenci Macrona, přičemž ani jedna nemá sama většinu. Nové parlamentní volby se přitom mohou konat nejdříve v létě příštího roku, tedy nejméně rok po loňských předčasných volbách vyhlášených Macronem.

Ekonom David Marek opouští NERV. Nechce být ve střetu zájmů Leaders Ekonom David Marek na začátku tohoto týdne rezignoval na členství v Národní ekonomické radě vlády (NERV). Napsaly to Hospodářské noviny (HN) na svém webu. Marek, který je současně poradcem prezidenta Petra Pavla, podle svých slov nechce být v konfliktu zájmů. Nedávno kritizoval vládní návrh rozpočtu na příští rok, který po schválení ve sněmovně dostává k podpisu prezident republiky. ČTK Přečíst článek

Macron je hlavní viník, tvrdí Le Penová

Podle části levicové opozice by bylo řešením patové situace odstoupení prezidenta, jehož mandát končí až v polovině roku 2027. Le Penová dnes večer uvedla, že „nepožaduje demisi Emmanuela Macrona“, ovšem označila jej za „hlavního viníka aktuální situace“.

„Tlak na prezidenta republiky bude sílit,“ řekla Macronova rivalka ve vysílání televize TF1. Také uvedla, že bude s příští vládou jednat o novém rozpočtovém plánu.

Francii podle deníku Le Monde teoreticky hrozí ochromení státu podobné americkému „shutdownu“, když zákonodárci do konce roku nezakročí. Předejít tomuto scénáři mohou mimo jiné krizovým návrhem, který by do nového roku prodloužil platnost letošních daňových a výdajových pravidel. Někteří opoziční lídři dnes uváděli, že očekávají takovýto vývoj, a vyjadřovali názor, že vládní tábor situaci prezentuje příliš dramaticky.